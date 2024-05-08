Расследования

«Он хочет откупиться»: в Волгограде снова готовятся судить мебельщика-кидалу Алхутова

Расследования 08.05.2024 06:30
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08.05.2024 06:30

В Краснооктябрьский районный суд Волгограда поступили материалы уголовного дела в отношении скандально известного последователя мебельного афериста Бородавко Александра Алхутова. Как рассказала V102.RU одна из восьми потерпевших лжемебельщика Светлана Фальченко, адвокат пронырливого горе-мастера хочет перенести суд на более поздний срок, чтобы его подзащитный успел собрать как можно больше денег на откуп от заявителей. 

— Он хочет откупиться. Видимо, мечтает повторить свои успехи из предыдущих процессов, когда ему удалось убедить рублем пострадавших по делу с ним примириться. Я наняла себе адвоката. Мое мнение, что Алхутова надо остановить, чтобы он сидел в тюрьме и больше не наживался на доверчивых людях. Забирать свое заявление я не намерена, как и идти на какой-либо компромисс с ним, чтобы он избежал реального лишения свободы, — рассказала обманутая мебельщиком волгоградка. 

Согласно картотеке районного суда, Алхутову вменяют ту же самую статью, по которой он был здесь осужден в конце марта 2024 года. На этот раз мебельщику инкриминируют восемь эпизодов по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). 

Как стало известно журналистам «Высоты 102», среди потерпевших, в том числе и обратившаяся в редакцию информагентства многодетная мать Ирина Жолудева из Тракторозаводского района, которая также оказалась в списке жертв предприимчивого мастера. Женщина опасается, что Алхутов может отделаться легким испугом и продолжить заниматься своей спорной с точки закона деятельностью. 

Ранее этот же Краснооктябрьский суд признал мебельщика виновным по всем пунктам и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил ему два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, во время которого последнему нужно доказать свое исправление. На Алхутова возложили ряд обязанностей, в том числе не менять постоянного места жительства без уведомления УИС, официально трудоустроиться, компенсировать потерпевшим моральный и материальный ущерб в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу. 

Последователь Бородавко свою вину признал и пообещал возместить весь моральный и финансовый вред. При этом, как стало известно в судебных заседаниях, осужденный горе-мастер нигде официально не трудоустроен, однако при этом его месячный доход составляет 100 тысяч рублей. По словам потерпевших, с мебельщика нечего взять, так как у него нет никакого имущества и официальных доходов, а все деньги он берет в качестве авансов от новых клиентов, которые еще не знают, с кем они связались.

После оглашения приговора Алхутов категорически отказался общаться с прессой, обвинив журналистов «Высоты 102» в предвзятом отношении и публикации недостоверной информации относительно его супруги. Вопрос, будет ли он в дальнейшем продолжать свою деятельность, осужденный также проигнорировал.   

По словам Светланы Фальченко, ранее в полиции и прокуратуре потерпевшие по новому делу указали следствию на то, что в махинациях Алхутова замешана его жена Мария, которая работает учителем в школе № 13. Именно ей, как утверждает Фальченко, многие потерпевшие осуществляли переводы на карту за обещанную ее мужем кухонные гарнитуры и шкафы.  

По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Алхутов не зарегистрирован в качестве ИП и самозанятого. В разговоре с корреспондентом редакции мебельщик обещал устроить журналистам «сладкую жизнь», в случае выхода публикации про него.  

Заседание по делу мебельщика с уголовным флером запланировано в Краснооктябрьском районном суде 21 мая.  

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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