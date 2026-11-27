



Волгоградский центр реабилитации диких животных «Дино» принял на постоянное место жительства молодого волка по кличке Борзо. Об этом сообщили в приюте сегодня, 27 ноября, опубликовав видео с заселением нового питомца.





До сих пор, уточняют в приюте, Борзо жил в Центре «У Лукоморья» в Тюмени, куда он попал по печальному для него стечению обстоятельств.

Так, в тюменском центре рассказывают, что Борзо попал к человеку еще щенком.

– Щенок жил в любви, заботе и постоянном внимании, вырос мощным, красивым и ориентированным на человека зверем. Он спокойно жил в вольере и гулял на поводке со своим хозяином. Однако, согласно распоряжению Правительства РФ от 2025 года, содержание волков в домашних условиях запрещено – закон есть закон, и его следует исполнять, – рассказали в приюте для диких животных.

Волгоградский приют «Дино», отмечают зооспециалисты, прекрасно подходит для Борзо. Под Волгоградом его планируют подружить уже проживающей здесь волчицей.

Судя по видео, опубликованному «Дино», и довольной морде Борзо на нем, просторный волгоградский вольер пришелся ему по душе. Правда, на полусогнутых лапах зверь пока присматривается к соседу – обитающему здесь медведю.

Фото: Центр «У Лукоморья» / ВКонтакте