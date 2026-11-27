



В Волгоградской области 27 ноября в 21:20 получен сигнал «Беспилотная опасность» в связи с угрозой атаки БпЛА. Жителям региона рекомендуется сохранять спокойствие и соблюдать стандартные меры безопасности.

Одна из главных рекомендаций – занять безопасное место в квартире или доме. Следует выбрать комнату без окон (санузел, коридор, кладовку) и занять место между двумя капитальными стенами. Нужно избегать открытых участков улиц, по возможности не выходить на улицу, не подходить к окнам.

Напомним, в Волгоградской области действует запрет на фото- и видеосъемку беспилотников, работы систем ПВО и специальных служб, а также публикацию материалов в соцсетях и мессенджерах — противник может использовать эту информацию для корректировки ударов.

Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Единый номер вызова экстренных служб — 112.

Отметим, что на текущий момент мониторинговые каналы о фиксации БпЛА на территории Волгоградской области не сообщали. Вражеские беспилотники замечены в соседней Ростовской области.