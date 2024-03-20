Расследования

«Отделается условным сроком»: потерпевшие от волгоградского мебельщика Алхутова заявили о ночных звонках

Расследования 20.03.2024 06:28
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20.03.2024 06:28

Многодетная мать Ирина Жолудева из Тракторозаводского района Волгограда, которая оказалась в списке жертв мебельщика-кидалы Александра Алхутова опасается, что он может после всех своих афер отделаться легким испугом. 

— Меня на прошлой неделе вызывал к себе следователь в РОВД на улице Тряскина. Сказал, что уголовное дело на Алхутова после 18 марта направят в суд. Потерпевшими проходят семь или восемь человек. Самое печальное и обидное, что этот мебельщик продолжает вести свою деятельность, ведь он находится под подпиской о невыезде. Следствие допускает такую вероятность, что Алхутов получит условный срок, так как у него до этого не было судимости, — рассказала обманутая волгоградка. — Самое интересное, что супруга Алхутова проходит как свидетель. Хотя она все прекрасно знала, чем занимается ее муж. Она лично мне еще летом обещала с ним поговорить, чтобы он вернул аванс, но денег как не было, так и нет. Знаю, что как раз в тот момент они поженились. Другие потерпевшие утверждали, что на их авансы Алхутов с новоиспеченной женой съездил на море. 

По словам Ирины Жолудевой, Алхутов мог быть не один в этой криминальной цепочке: 

— Со мной какое-то время держал связь некий Максим, который работает в цехе в Краснооктябрьском районе Волгограда как раз за баней по улице Богунской. Знаю, что он Алхутову давал заказы, хотя уже тогда был в курсе, что последний не исполняет свои обязательства перед клиентами.    

Женщина до сих пор не поймет, как они с мужем умудрились попасть на удочку предприимчивого мебельщика. 

— Он начинал еще с 2018 года с комодов, потом перешел на изготовление кухонь. То есть, он понимал какие-то моменты. Помню приезжал на обмеры вест такой важный, подкованный, создавал впечатление профессионала. При этом выглядел он не как обычный работяга, весь такой модный-благородный. В итоге оставил нас без денег и мебели, одна нервотрепка. Уже больше года все обещает, хотя должен был за 40 дней сделать. На днях мы подаем в суд в гражданском порядке, чтобы взыскать с него хоть что-то. Но, я так понимаю, у Алхутова брать особо нечего, все оформлено на жену. На счетах у него пусто, плюс еще ребенок от первого брака на содержании. Сам Алхутов, насколько мне известно, пришел к следователю с явкой с повинной. Делом даже заинтересовался прокурор города. Только не знаю, поможет ли это. По-моему мнению, его нужно жестко наказать. Первый раз он избежал ответственности, а сейчас он снова ищет пути, чтобы не оказаться в тюрьме. 


Другая потерпевшая по делу Светлана Фальченко из Краснооктябрьского района Волгограда заявила, что Алхутов стал звонить ей по ночам. 

— С прошлого понедельника мне названивает. Пишет ночью сообщения. Спрашивал, чего я хочу — посадить его или вернуть деньги. Я так понимаю, что прощупывает почву, чтобы потом в суде рассказывать, как он полюбовно договорился со всеми. После этих звонков мне снова стало плохо, пришлось взять больничный, идти к неврологу. Еще мне писала его жена. Говорила, что он все вернет. В эти сказки уже никто не верит. Я забирать заявление и мириться с ним не намерена. Боюсь, что у него будет условный срок, и он снова продолжит обманывать людей, — говорит потерпевшая по делу.

Как стало известно журналистам «Высоты 102» от собственного источника, Алхутов находится под подпиской о невыезде с 22 января 2024 года. Его дело рассматривают в особом порядке, а это значит, что суд выносит приговор без проведения исследования и оценки доказательств, а назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи. Фигуранту дела вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ, где максимальное наказание составляет до пяти лет колонии. 

Напомним, что в редакцию информагентства продолжают обращаться обманутые мебельщиком Александром Алхутовым волгоградцы. Жительница Краснооктябрьского района Светлана Фальченко заявила о возбуждении еще одного уголовного дела на горе-мастера. 

Многодетная мать из Тракторозаводского района Ирина Жолудева также попалась на удочку предприимчивого мужчины, в итоге оставшись без мебели и с кредитами. Жительница Краснооктябрьского района Волгограда Наталья Тыркалова рассказала, что они с мужем в прошлом году решили приобрести кухонный гарнитур, но после получения аванса мастер словно растворился.  

По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Алхутов не зарегистрирован в качестве ИП и самозанятого. В разговоре с корреспондентом редакции мебельщик пообещал устроить журналистам «сладкую жизнь», в случае выхода публикации про него. 

К слову, в Краснооктябрьском районном суде 19 февраля 2024 года зарегистрированы материалы уголовного дела. Дата первого заседания еще не назначена. В Дзержинском райсуде назначена дата первого процесса по еще одному уголовному делу, в котором фигурирует Алхутов. Суд запланирован на 28 марта. 

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