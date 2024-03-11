Политика

Дороги тоже перекроют? В амфитеатре Волгограда для Медведева и Турчака соорудили сцену

Политика 11.03.2024 15:07
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11.03.2024 15:07


12 марта в Волгоград с рабочим визитом прибудет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В настоящее время в региональной столице подходит к окончанию подготовка к приему политика. В амфитеатре на Центральной набережной смонтирована сцена и вспомогательные шатры, завершается тестирование мультимедийного оборудования и оформление прилегающей территории.

Как ранее уже сообщало информационное агентство «Высота 102», Дмитрий Медведев посетит Волгоград вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Ожидается, что они примут участие в партийном митинге «Вместе! За Россию! За президента!», посетят штаб общественной поддержки и дадут старт газоснабжению одного из региональных населенных пунктов.

В пресс-службе местного отделения партии «Единая Россия» подтвердили подготовку к проведению крупного мероприятия, однако не смогли рассказать дополнительные подробности, не исключив, что в нем помимо федеральных политиков могут принять участие и руководство региона, представители депутатского корпуса, а также муниципальных районов Волгоградской области.


 

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать возможность временного изменения схемы движения автомобильного транспорта как в целом в Центральном районе Волгограда, так и конкретно на рокадной дороге, однако в пресс-службе муниципалитета затруднились дать однозначный ответ.

– В настоящее время решение об ограничении движения автомобильного транспорта не принималось, — подчеркнули городские власти.

Отметим, Дмитрий Медведев ранее уже неоднократно посещал Волгоград. В 2023 году состоялась рабочая поездка политика в областной центр, а в 2022 году экс-президент принял участие в церемонии открытия очередного участка благоустройства Центральной набережной.

Фото: Вячеслав Зубарев / ИА «Высота 102»

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