14 октября Герой России Андрей Бочаров отмечает день рождения. Значительная часть его личной биографии – уже 12 лет – связана непосредственно с Волгоградской областью. За это время глава региона прошел путь от преодоления системного кризиса к долгосрочным программам развития.

«Высота 102» собрала пять фактов о губернаторе Бочарове, основанных на экспертных оценках и мнении жителей.

Факт первый: губернатор – «тяжеловоз»

К 2026 году политологи сформировали устойчивый образ Бочарова – «политический тяжеловоз». Так, в частности, по мнению руководителя Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрея Серенко, это определение как нельзя лучше отражает суть: губернатор не просто удержался у власти, а сумел вырваться из «пресловутой волгоградской колеи и смоделировал собственную дорогу».

Схожую оценку дает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв:

– Кадровая политика Андрея Бочарова позволила вывести Волгоградскую область из зоны политической турбулентности, где она прибывала до 2014 года. Когда часто менялось руководство региона, на выборах разного уровня порой побеждали популисты, преследующие личные цели. Бочаров же в отличие от других глав-варягов сделал ставку на местные кадры и создал работающую вертикаль власти».

Андрей Серенко идет дальше и утверждает, что Бочаров создал в регионе «путинскую модель управления в миниатюре»:

– Начиная от отсутствия аккаунтов в соцсетях и заканчивая стилем управления, который очень сильно персонифицирован. В результате в регионе прекратились конфликты элит, региональная политическая система приобрела устойчивость и стабильность, которой у нее не было в 90-е и нулевые годы. При этом темпы развития области в бочаровской системе на порядок выше, чем это было при прежних губернаторах.

Факт второй: вызывает огонь на себя

В марте 2026 года Бочаров совершил шаг, который политологи расценили как «сигнал о перезапуске региональной партийной машины». Губернатор возглавил региональное отделение «Единой России» – в год больших федеральных кампаний.





По мнению политолога Алексея Ярошенко, такие решения всегда принимаются консолидировано – с участием Администрации Президента, ЦИК и Генсовета партии.

– Формально он мог дистанцироваться, оставшись только губернатором. Но взял на себя ответственность, фактически – вызвал огонь на себя в непростое время, – цитата из комментария Ярошенко.

Илья Гращенков в колонке для «Коммерсанта» обратил внимание на формулу, которую Бочаров использовал на партийной конференции: «времени на раскачку нет».

– Эта фраза уже давно стала символом управленческой философии нынешней российской власти. Ее смысл прост: государственная система должна реагировать на вызовы максимально быстро и не тратить месяцы на согласования и внутренние процедуры. То, что именно этой формулой губернатор обозначил свою линию поведения, демонстрирует прямую ориентацию на президентский управленческий курс, – комментировал эксперт.

Ярошенко добавляет:

– Сильный губернатор почти всегда усиливает позиции «Единой России» в регионе, доверие к нему всегда переносится на партийный бренд. А Бочаров – сильный. Люди оценивают конкретные результаты работы власти – экономику, инфраструктуру, сельское хозяйство.

Факт третий: губернатор, который не сидит в кабинете

Одной из отличительных черт стиля Бочарова политологи называют глубокое погружение в проблемы жителей. А это было бы невозможно, работая он большую часть времени в кабинетах. Глава Волгоградского региона, как уже неоднократно сообщало ИА «Высота 102», предпочитает личное общение с населением, а также ответственными за принципиальные для региона проекты на местах.

Читатели информагентства наверняка помнят выездные инспекции Бочарова, когда он: устроил разнос своему заму Седову за долгострой в Волжском (последний, напомним, вскоре после этого был уволен с поста), отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине, учил работать чиновников в Михайловке.





Эксперты связывают такой стиль с военным прошлым Бочарова. Политолог Константин Листратов отмечает:

– Подход в этом вопросе Андрея Бочарова не в последнюю очередь обусловлен его прошлым – ветеран чеченской войны, десантник, Герой России. Отсюда, с одной стороны требовательность к подчиненным, с другой – уверенность в них, чувство плеча. Волгоградский губернатор действует как грамотный командир, который привык решать стратегические задачи».

Отметим, что в ходе выездных инспекций Андрей Бочаров находит время и для общения с жителями. Так, например, глава региона встречался с активом Алексеевского района, говорил о насущном с жителями Урюпинска. Такие встречи, как показывает опыт, со временем выливаются в проекты, которые реализуются с учетом пожеланий жителей населенных пунктов.

В сентябре в Волгограде состоялась встреча первых выпускников кадрового проекта «Сталинградский призыв» из числа участников СВО с губернатором Бочаровым.

– Губернатор – по-настоящему уникальнейший человек. Несмотря на колоссальную занятость, огромное количество задач и встреч, требующих физических и эмоциональных затрат, он остаётся полон энергии, – сказал по итогам встречи ветеран специальной военной операции, подполковник Михаил Романович Марчук. – Мне очень хотелось бы узнать у него, откуда он её черпает и где запасается. При случае обязательно задам этот вопрос. С уверенностью могу сказать: наш губернатор, как принято говорить, – настоящий мужик!

Факт четвертый: опирается на опыт, смотрит вперед с молодыми

Губернатор Волгоградской области часто встречается с ветеранами, обсуждает с ними ключевые проекты и прислушивается к их мнению. На одной из таких встреч в марте 2026 года Андрей Бочаров лично представил Совету ветеранов концепцию мемориального комплекса участникам СВО у подножия Мамаева кургана. Также на памяти предложение ветеранов присвоить звание «Рубеж Сталинградской доблести» рабочим поселкам Иловля и Чернышковский – губернатор поддержал эту инициативу: в апреле населенные пункты были удостоены этого звания.

Но Бочаров не только опирается на опыт старшего поколения – он проектирует будущее вместе с молодежью. Вместе с молодыми волгоградцами он обсуждает будущее областной столицы, советуется с ними, какими должны быть в городе-герое общественные пространства. В сентябре 2026 года на встрече с молодежью в рамках фестиваля #ТриЧетыре губернатор анонсировал создание сети молодежных центров.

– Молодежных идей становится все больше, и это не просто инициативы. Предложения, которые вы вносите, – это создание нового уклада жизни, это новый взгляд на свой город, область, муниципальное образование. Это взгляд в будущее через настоящее, с опорой на то, что сделали предыдущие поколения, – подчеркнул он.





Более 100 юношей и девушек приняли участие во встрече на турбазе «Марафон» в Среднеахтубинском районе. Перед этим по всем вузам города было разослано 25 тысяч анкет «Спроси у губернатора» – молодёжь прислала 18 тысяч вопросов.

– Это не ваша встреча со мной, а моя – с вами, – сказал тогда Бочаров. – Обещаю, что ни один вопрос не останется без внимания.

По мнению проректора ВолГУ Павла Переходова, «губернатор в первую очередь ориентирован на будущие поколения, всегда идет в ногу со временем. Именно поэтому новые проекты рассматриваются Бочаровым сквозь призму современных технологий, с учетом развития IT-сферы».

Факт пятый: меняет города и мышление

В апреле 2026 года Андрей Серенко в разговоре с ИА «Высота 102» отметил изменения не только в облике региональной столицы – города-героя Волгограда, но и в сознании людей, которые происходят благодаря развитию региона под руководством Андрея Бочарова:

– В последние годы Волгоград стал городом, в котором не стыдно жить. Его не стыдно показывать гостям. Мы можем гордиться не только историей, но и новой, стремительно меняющейся реальностью. И самое приятное открытие – вместе с городом меняются и жители. Я уже не раз замечал, что таксисты больше не бросают мусор в окно. Просто потому что делать это стало стыдно!.

А вот директор Института права ВолГУ Сергей Дикарев отмечает растущую активность молодежи:

– Систематическая работа с молодыми людьми, студентами сегодня очевидна. Заметен рост социальной и общественной добровольческой активности. И объяснить это явление только тем, что в последние три года молодые люди стали другими, было бы явным упрощенчеством. Очевидно, что всё происходящее является, в том числе, и результатом правильного выбора линии, проводимой федеральной и региональной властями.

Андрей Бочаров – Герой России, ветеран боевых действий, сумел перенести военный опыт в мирную жизнь и большую политику. За 12 лет его руководства Волгоградская область прошла путь от «проклятого региона» до территории развития. «Политический тяжеловоз», «грамотный командир», «губернатор, который не боится сложностей» – так характеризуют его эксперты. Но главное, пожалуй, в другом: жители перестали бояться перемен. И это, как показывают опросы и оценки политологов, – главный результат прошедшего десятилетия.