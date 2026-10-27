



Скандал вокруг строительства поликлиники «Городской больницы №1» в Камышине вышел на новый уровень. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с региональным управлением ФСБ установили факт хищения бюджетных средств на сумму почти 38 миллионов рублей.





По данным ГУ МВД по региону, генеральный подрядчик, строивший государственное бюджетное учреждение здравоохранения, нарушил условия госконтракта и израсходовал выделенные деньги на цели, не связанные с исполнением работ.

Подозреваемого – директора ООО «Трест 7» из города Энгельса Алексея Кузнецова – задержали волгоградские силовики вместе с коллегами из Саратовской области и при силовой поддержке Росгвардии. Сейчас он находится под арестом.

Предыстория

Напомним, «Трест-7» стала единственной организацией, заявившейся на конкурс по отбору подрядной компании для строительства камышинской поликлиники в 2022 году. С ней и был заключен контракт по максимальной цене – более 1,3 млрд рублей. Ранее, на протяжении нескольких лет, компания активно участвовала в госзакупках. Так, с Управлением капитального строительства Волгоградской области «Трест-7» заключил несколько контрактов на возведение медицинских объектов. Также были контракты со Службой единого заказчика-застройщика администрации Волгограда и с УКС Саратовской области.

Новая поликлиника на улице Советской в Камышине должна была открыться в декабре 2025 года и стать важным объектом для города и соседних районов. Площадь здания, согласно проекту, – более 3 тыс. кв. м, работа в две смены здесь позволила бы принимать до 1600 человек в день. Внутри предусмотрены отделение медицинской профилактики, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, блок неотложной помощи, рентгенотделение, а также терапевтическое отделение и кабинеты узких специалистов. Планировалось максимальное внедрение цифровых технологий: онлайн-запись, электронные медкарты и автоматизированные назначения.





20 мая 2026 года губернатор Андрей Бочаров во время визита в Камышин внезапно для местных властей осмотрел стройплощадку поликлиники и устроил разнос подрядчику.

Уже на прилегающей территории глава региона отметил скромное количество рабочей силы и техники. А внутри здания, куда губернатор проследовал с руководителем строительной организации, выяснилось: строители успели лишь возвести стены, а отделочные работы не начинались вовсе – хотя сдать объект планировалось ещё к концу прошлого года.

– От Вас зависит качество жизни людей здесь – в Камышине! Для этого мы строим поликлинику, государство выделяет средства. В конкурсе же все условия расписаны? Так почему вы выходите, такие хорошие, а в итоге страдают люди? – отчитывал подрядчика Бочаров. – У вас нет отделочных работ, у вас нет людей.

В августе 2026 года стало известно о том, что Управление капитального строительства Волгоградской области в одностороннем порядке расторгло государственный контракт на строительство поликлиники в Камышине.

Только начало?

Как сообщил ИА «Высота 102» источник в силовом блоке, не исключено, что нынешний арест – лишь «первая ласточка». По его словам, к исполнению бюджетных контрактов в регионе сейчас приковано особое внимание, тем более в условиях специальной военной операции.

Задержание подрядчика в Камышине стало результатом совместной работы сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области и УФСБ.

– Генеральный подрядчик по строительству государственного бюджетного учреждения здравоохранения в нарушение условий, предусмотренных государственным контрактом израсходовал денежные средства на цели, не связанные с его исполнением. Попытки оправдать свои действия нормами бюджетного законодательства на нашли своего подтверждения, и перешли в плоскость уголовного законодательства, – сообщили в главке полиции. – Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются устанавливаются все участники совершенного преступления, а также дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

В ГУ МВД России по Волгоградской области также подчеркивают: все лица, посягнувшие на бюджетные средства, неминуемо понесут наказание. Задержанному генподрядчику грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в августе 2026 года своего поста в администрации Волгоградской области лишился заместитель губернатора Юрий Седов, к которому у главы региона накопилась масса вопросов из-за срыва исполнения госконтрактов. И речь идет не только о поликлинике для жителей Камышина, но и детской поликлинике в Волжском, с подрядчиком которой в августе также властями региона был разорван контракт.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области