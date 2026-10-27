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Общество

В Волгоградской области объявлена авиационная опасность

Общество 27.10.2026 21:41
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27.10.2026 21:41


27 октября вечером в Волгоградской области была объявлена авиационная опасность. Соответствующий сигнал по линии муниципальных подразделений ГОЧС прошёл в 20:21. По информации очевидцев, одновременно на многих предприятиях в Волгограде сработали сирены.

В ЕДДС регионального центра данные о получении сигнала об авиационной опасности подтвердили, уточнив, что на промышленных предприятиях могут сработать системы оповещения.

Отметим, ранее редакция подробно рассказывала о значении разного рода режимов. Так, при авиационной опасности существует угроза со стороны пилотируемых вражеских самолётов или вертолётов (в отличие от беспилотников, которые управляются дистанционно). Для граждан алгоритм действий при авиационной опасности полностью совпадает с порядком при воздушной тревоге: необходимо срочно укрыться в защищённом помещении.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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27.10.2026 21:41
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