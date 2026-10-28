



МВД России перечислило основания для отказа волгоградцам в приёме документов на оформление заграничного паспорта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства, среди причин – отсутствие военного билета у мужчин призывного возраста.

Также документы могут не принять при недействительном внутреннем паспорте или истечении срока его действия, непредоставлении фотографии установленного формата, указании недостоверных сведений или ошибках в анкете. Ещё одно основание – несоблюдение требований к форме заявления.

МВД также предупредило о мошенниках, предлагающих оформить биометрический загранпаспорт за несколько дней. В ведомстве напомнили, что ускоренная процедура предусмотрена только для паспортов старого образца сроком действия пять лет при необходимости срочного лечения за границей, тяжёлой болезни или смерти близкого родственника.



