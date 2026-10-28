18-летний парень пропал под Волгоградом

Волонтеры разыскивают пропавшего юношу из Волжского Волгоградской области. По информации активистов отряда ЛизаАлерт, 18-летний Арсеньтий Завьялкин накануне, 27 октября, вышел из дома и исчез.
Поиски молодого человека были организованы немедленно, так как он имеет проблемы со здоровьем.
Приметы пропавшего – рост 165 см, худощавый, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет в темно-синие джинсы, черные кроссовки, темно-синюю куртку с серым капюшоном.
Всех, кто видел молодого человека, просят звонить по 112.
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