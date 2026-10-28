18-летний парень пропал под Волгоградом

Федеральные новости

Жители Кубани за месяц оформили кредитов на 50,3 млрд рублей

В сентябре 2026 года жители Краснодарского края взяли в банках 183 840 кредитов — на 1% больше, чем в августе. При этом объём выданных средств вырос сразу на 17%,...