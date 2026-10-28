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Происшествия

18-летний парень пропал под Волгоградом

Происшествия 28.10.2026 08:55
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28.10.2026 08:55


Волонтеры разыскивают пропавшего юношу из Волжского Волгоградской области. По информации активистов отряда ЛизаАлерт, 18-летний Арсеньтий Завьялкин накануне, 27 октября, вышел из дома и исчез.

Поиски молодого человека были организованы немедленно, так как он имеет проблемы со здоровьем. 

Приметы пропавшего – рост 165 см, худощавый, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет в темно-синие джинсы, черные кроссовки, темно-синюю куртку с серым капюшоном. 

Всех, кто видел молодого человека, просят звонить по 112. 

Коллаж V102.RU

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