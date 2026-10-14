



Тело 21-летней девушки, обмотанное скотчем, обнаружили в холодильнике в одной из квартир Волжского в сентябре 2026 года. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», неладное соседи злополучного жилища заподозрили лишь после того, как по подъезду стал расползаться едкий трупный запах. Несмотря на то, что с момента обнаружения тела прошел почти месяц, история не начинает проясняться, ведь единственный человек, который мог пролить свет на обстоятельства гибели девушки, – ее родной отец – скончался в реанимации.

14 октября в эфире НТВ вышла программа «За гранью». В съемках приняли участие жильцы пятиэтажки, где был найден труп. Волжане рассказали все, что им известно: что предшествовало страшной находке, кем был и какой образ жизни вел отец убитой.

Страшная находка

Евгения Збукарева, жительница дома в Волжском, рассказала, что с запахом разложения она и ее соседи пытались ужиться на протяжении как минимум трех недель – с августа этого года.

– Сначала думали, что кто-то забыл что-то выкинуть. Пользовались освежителями, закрывали вентиляцию, но не помогало. И только когда уже вызвали специальные службы, вскрыли дверь, обнаружили тело девушки в холодильнике, – поведала женщина.

По словам другой соседки, Саиды Агаевой, ей непосчастливилось увидеть лично перемотанное скотчем тело девушки, которое следователи вынесли на лестничную клетку.

– Она была сложена в виде эмбриончика, – вспоминает Саида. Состояние, в котором находилось тело, свидетельствовало о том, что смерть студентки наступила задолго до обнаружения трупа.

– Вероятнее всего, тело пролежало в холодильнике не меньше двух месяцев, – предположила судмедэксперт Диана Сикорская. – Скорее всего, то, что увидела соседка, это были далеко зашедшие гнилостные изменения.

Здесь стоит отметить, что труп был обнаружен после того, как разморозился холодильник. Сколько пролежало тело в нем до этого, остается загадкой.

Спрятал дочь от всего мира?

Вспоминая об отце найденной мертвой девушки, соседи рассказывают о том, что неоднократно мужчине грозили вскрыть квартиру профильные службы.

– Он долгое время не платил за коммуналку, и ему на дверь постоянно вешали предупреждения – если он не оплатит, то придут и вскрывать дверь. Он эти требования игнорировал. В один день пришли и забрали его, – рассказала Евгения Збукарева. – А до этого соседи жаловались на большие квитки за электроэнергию. Выяснилось, он подключился к общедомовым сетям – при обыске у него в квартире была обнаружена криптоферма, он занимался криптовалютой.

При этом, уточняет Евгения, при обысках никто даже не заподозрил, что в квартире, кроме самого мужчины, могла проживать его дочь:

– Мы три года жили и не знали вообще, что у него есть дочка. Не было ни каких-либо, ни чего-либо вообще. Хотя мы живем буквально за стенкой. Но мы его-то самого видели за это время всего пару раз – на улице и в магазине. И то он выходил всегда в вечернее время – быстрее-быстрее, ни с кем не здоровался, дверь широко не открывал. Наверное, чтобы никто не видел, что у него в квартире. Последний раз девочку видели, когда она была совсем маленькая, – лет десяти. То есть десять лет ее никто не видел.





По словам подруги убитой, знакомой с ней с 2014 года, девушка проживала с отцом, крайне редко выходила из дома, могла голодать, не имела документов и часто жаловалась на отсутствие денег. Как рассказала Анна Алтухова, на затворничество ее знакомой, вероятнее всего, влиял отец.

– В 2018 году у нее умерла мама. Она очень сильно болела. Можно сказать, что мама умерла у нее на руках, – рассказала Анна Алтухова. – Про папу она в тот момент ничего не писала.

В последний раз девушки общались в социальной сети 10 июня 2026 года.

Мог быть кто-то третий?

Участники ток-шоу на НТВ предположили, что смерть девушки могла наступить по воле третьего человека.

– После того, как отец был задержан, у нее [убитой девушки] могла быть какая-то встреча, – рассуждает адвокат Константин Боламутов. – Я ставлю сейчас себя на место отца и понимаю: он не мог оставить тело в холодильнике, он должен был избавиться от него.

Криминалист Алексей Лобарев, впрочем, исключил эту версию:

– Прежде всего, потому, что квартира была опечатана. Во-вторых, если бы она была жива, она бы подала сигнал через всемирную паутину, вышла бы через окно или так далее. Значит, ее уже не было.





Отрицает версию причастности к гибели молодой волжанки третьего неизвестного и давняя знакомая этой семьи.

– Я абсолютно уверена, что это он, – заявила Любовь Бортникова. – Он был домашний тиран. Не такой, чтобы бил, но мог с силой схватить за руку, схватить за шею. Я это лично видела. Он вместе с женой вдвоем всегда приводил дочь в школу, при этом держался всегда вдалеке и не приближался близко.

Любовь Бортникова пролила свет и на то, почему никто в Волжском – ни педагоги, ни окружение – не начали бить тревогу после того, как девочка внезапно выпала из социума, оставшись наедине с отцом в квартире.

– Он забрал документы из школы и перевел ее на дистант, – пояснила волжанка. – Я приезжала к дому, но его не встретила. Где-то через две недели я увидела его на кассе в магазине, поздоровалась с ним, спросила, как они поживают, он напрягся и убежал.

Женщина добавляет: отец девушки постоянно нигде не работал, «искал себя», оттуда в семье были и проблемы с деньгами.

Судьба уголовного дела

По итогам ТВ-шоу его участники пришли к выводу: тайн, которыми окутана судьба погибшей 21-летней волжанки, не стало меньше. Одновременно беспокойство вызывает тот факт, что и найденная в холодильнике девушка, и ее отец мертвы, а людей, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии, нет. Следовательно, уголовное дело об убийстве так и может остаться нераскрытым.

В СК России 14 октября так прокомментировали ситуацию:

– Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В.И. представить актуальную информацию о ходе расследования уголовного дела и по доводам телепередачи.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что после задержания в августе отец убитой девушки заключил контракт с Минобороны. Уже в ходе учений на полигоне он был экстренно госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, после чего скончался в реанимации лечебного учреждения и уже похоронен.

В настоящее время открыт вопрос с захоронением убитой девушки – друзья волжанки надеются предать ее земле в одной могиле с матерью.