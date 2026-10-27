В ЦПКиО Волгограда начали готовить каток к зимнему сезону





В ЦПКиО Волгограда стартовала подготовка катка «Лагуна» к зиме. Сотрудники проверяют оборудование и обновляют инвентарь, сообщает Volganet.net со ссылкой на пресс-службу ЦПКиО.

Ледовая арена площадью 2,5 тыс. кв. метров сможет одновременно принимать около 500 человек. Перед заливкой льда специалисты проверяют систему охлаждения и настраивают автоматику, которая будет поддерживать нужную температуру в течение сезона. К зиме обновляют и прокат: парк закупил новые пары коньков взамен изношенных. Всего посетителям подготовят около тысячи пар с 26-го по 46-й размер.

Вокруг катка обустроят удобные подходы, уложат прорезиненное покрытие и установят борта с сиденьями. Также подготовят помещения для переобувания и камеры хранения.

К зимнему сезону на «Лагуне» появится семиметровая новогодняя ёлка и двухметровые светодиодные фигуры коньков. Перекусить и согреться горячими напитками можно будет в точках парковой сети питания «Пинки», где к открытию подготовят сезонные предложения. О дате открытия катка, стоимости билетов и расписании сеансов в парке сообщат дополнительно.