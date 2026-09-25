Тепшинов назначен временным главой Волгограда

Временно исполняющим полномочия главы города-героя Волгограда с 26 сентября назначен Шафран Тепшинов. Об этом сообщает администрация Волгограда.

Тепшинова представил депутатам гордумы заместитель губернатора Геннадий Шевцов. Назначение губернатором произошло в соответствии с федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» – на срок до дня избрания главы Волгограда в установленном порядке и вступления его в должность.

Порядок избрания главы Волгограда установлен Законом Волгоградской области от 29 мая 2014 года № 70-ОД «О некоторых вопросах формирования органов местного самоуправления в Волгоградской области» и Регламентом Волгоградской городской Думы, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 10 июня 2015 года № 30/939.

Шафрану Тепшинову 47 лет, он окончил Волгоградскую академию государственной службы и имеет большой опыт работы на муниципальных и государственных должностях. Работал на разных постах в администрациях Кировского и Центрального районов Волгограда, в течение пяти лет возглавлял администрацию Советского района.

С 2022 по 2024 годы Тепшинов возглавлял администрацию столицы республики Калмыкия, города Элиста, напоминает V102.RU. После возвращения в Волгоград стал заместителем главы Волгограда и курировал сектор ЖКХ.