

Камышинский следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области проводит проверку по факту исчезновения Карена Ашотовича Асланяна, который родился 27 декабря 1968 года.



Известно, что 11 ноября 2025 года Асланян ехал на автобусе по маршруту «Ереван - Казань». Он вышел на остановке у придорожного комплекса и автозаправочной станции «Лукойл» на трассе Р-228 «Волгоград - Саратов - Сызрань», после чего пропал. Его местонахождение до сих пор неизвестно.



Асланян направлялся в Республику Марий Эл. Есть предположение, что он мог потеряться и находится где-то в населенных пунктах на пути к дому.



Особые приметы: возраст около 55-60 лет, худощавое телосложение, есть сутулость, рост 165-167 см, седые волосы, карие глаза, передние верхние зубы в плохом состоянии.



На момент исчезновения Асланян был одет в бежевую спортивную куртку с синими рукавами, темно-синие спортивные штаны, кроссовки и синюю вязанную шапку. На левой руке у него были наручные часы «Casio» с трещиной на стекле.



Если у вас есть сведения о местонахождении Карена Ашотовича Асланяна, пожалуйста, сообщите в ближайший отдел полиции. Также можно позвонить в следственный отдел города Камышина по телефону 8 (84457) 5-00-11 или в дежурную часть МО МВД России «Камышинский» по номеру 8 (84457) 2-09-00.