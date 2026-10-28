



В Волгограде благодаря совместной работе оперативников региональных управлений ФСБ и МВД, а также следователей СУ СК России удалось привлечь к ответственности участников ОПГ мошенников. Фигуранты скупали персональные аккаунты волгоградцев в мессенджере WhatsApp, для преступных схем.

- С ноября 2024 года по февраль 2025 года организаторы группы использовали полученные аккаунты для звонков гражданам. Представляясь сотрудниками различных организаций и правоохранительных органов, они вводили потерпевших в заблуждение, под различными предлогами убеждали сообщать коды подтверждения, устанавливать вредоносные программы и переводить деньги на «безопасные» счета, - сообщили в региональном Следкоме.

Свою работу участники организованной преступной группы координировали с неустановленными лицами по средствам Telegram. В результате незаконной деятельности потерпевшим был нанесён ущерб в размере 4 млн рублей.

Отметим, активность мошенников вскоре привлекла внимание силовиков. Троим молодым людям было предъявлено обвинение в ч. 4 ст. 159 УК РФ. В зависимости от роли одному из фигурантов назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы, ещё двоим – по 4 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Материалы в отношении других фигурантов выделены в отдельное производство.

Фото из архива ИА «Высота 102»