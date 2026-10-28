



В четверг, 29 октября, женская гандбольная Суперлига возвращается после паузы на игры сборных – и откроет тур принципиальнейшим матчем: «Динамо-Синара» на родной «Динамо Арене» примет московский ЦСКА. Начало – в 18:30. Это суперматч тура. Это будет битва характеров.



И особый штрих: главной ударной силе армейцев – левой полусредней Варваре Сёминой, девочке, выросшей на волгоградском гандболе, – в четверг исполнится двадцать. Свечи задуть – на нашей арене. Подарки получить – под аплодисменты нашего зала. А потом – расстреливать ворота родного клуба? Серьёзно, где ещё судьба устроит такую драматургию? Волгоград умеет воспитывать чемпионов – и умеет встречать гостей по-домашнему: с теплом и громом аплодисментов. Только голы, Варвара, прибереги на следующий год, когда вернёшься в состав бело-голубых!



ЦСКА – один из двух ныне действующих грандов женской Суперлиги: четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, двукратный победитель Спартакиады народов России в составе сборной Москвы. Сезон армейские начали безупречно: восемь матчей – восемь побед, разница мячей плюс девяносто, вторая строчка таблицы.



И вот что делает это противостояние особенным: главную роль в составе ЦСКА играют воспитанницы волгоградской школы гандбола. Во-первых, главный тренер – Людмила Бодниева, которая возглавляет и национальную сборную России, плюс тренер вратарей Анна Седойкина. Во-вторых, костяк команды: вратарь Анна Верещак, левые крайние Юлия Козаченко (Маркина) и Софья Васильева, правая полусредняя Антонина Санталова (Скоробогатченко) и главная ударная сила красно-синих – левая полусредняя Варвара Сёмина. Все, кроме вратаря, – игроки национальной сборной.



Прошлый сезон показал: армейкам с «Динамо» отнюдь не комфортно. В Москве мы уступили минимально – 25:27, а дебютантка той встречи Людмила Баскакова отразила 42% бросков. В ответном матче Евгений Дмитриев, понимая, что перебегать соперника сложно, перевёл всю атаку в позиционный формат 7 на 6 – и это сработало: ЦСКА вырвал победу лишь с огромным трудом, 28:25 – во многом из-за нереализованных хозяйками паркета семиметровых: только в первой половине матча волгоградки не забили четыре пенальти подряд.



Вывод из этих матчей простой: ЦСКА играет в скоростной гандбол – и не любит, когда его тормозят. Медленный рваный темп, высокая вязкая оборона, затяжная игра в меньшинстве, провоцирующая удаления, – всё это красно-синим не по вкусу. Именно на этом поле наша команда может навязать свою игру.



Бело-голубые в этом сезоне усилились, и какую тактику против гранда выберет тренерский штаб – покажет четверг. Но ясно одно: девчонкам нужен настрой – заряженный на победу, по-спортивному наглый. Когда волгоградки не боятся ошибиться и не сомневаются в себе, они разрывают любого.



В четверг на «Динамо Арене» – невероятно упорный и зрелищный матч. На площадке – волгоградский характер против армейской машины. Такие вещи надо смотреть живьём. До встречи на стадионе!



Александр Веселовский

Фото: ГК «Динамо-Синара»