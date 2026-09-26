



Избирательная комиссия Волгоградской области опубликовала финансовые отчеты региональных отделений политических партий по итогам второго квартала 2026 года. Согласно представленным данным, общая сумма поступившего на счета шести активных отделений имущества составила почти 24,5 миллиона рублей.

Абсолютным лидером по объему финансирования стало Волгоградское региональное отделение партии «Единая России», задекларировавшее поступления в размере 15 010 927 рублей. На втором месте с существенным отрывом расположилось областное отделение КПРФ (6 303 418 рублей). Замыкает тройку лидеров партия «Справедливая Россия» с показателем 2 449 274 рубля.

Остальные парламентские и новые политические силы показали более скромные результаты:

Партия «Новые люди» – 330 000 рублей;

Региональное отделение «Яблока» – 227 600 рублей;

ЛДПР – 162 722 рубля.

Еще 12 из 18 зарегистрированных в регионе отделений представили так называемые «нулевые» отчеты, согласно которым их финансовая деятельность во втором квартале отсутствовала. Одно из отделений – Волгоградское региональное отделение Партии Возрождения России – нарушило сроки подачи документов. В отношении него избирком уже направил информацию в Управление Минюста для привлечения к административной ответственности.

Общий объем пожертвований составил 2 512 764 рубля. Большая часть этих средств поступила от юридических лиц (1,7 млн рублей), тогда как взносы от граждан составили 812 764 рубля.

Согласно отчетам, шесть представленных выше партий суммарно потратили на свою уставную деятельность 24 761 537 рублей.

Структура расходов выглядит следующим образом:

Содержание региональных отделений – 20 736 457 рублей;

Пропагандистская деятельность (информационная, рекламная, полиграфическая) – 2 864 530 рублей;

Проведение съездов, конференций и собраний – 394 111 рублей;

Публичные мероприятия – 656 239 рублей;

Перечисления вышестоящим структурам – 110 200 рублей.