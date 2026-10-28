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Общество

Сезон охоты на пушных зверей стартует в Волгоградской области с ноября

Общество 28.10.2026 07:39
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28.10.2026 07:39


С 1 ноября в Волгоградской области начинается осенне-зимний охотничий сезон. В этот период разрешена охота на пушных зверей, кабаргу и некоторые виды копытных животных.

Однако, как подчёркивает областной комитет природных ресурсов, охотники обязаны соблюдать ряд строгих ограничений. Согласно постановлению губернатора Волгоградской области от 14 марта 2023 года № 118, осенне-зимний сезон охоты на пушных зверей начнётся 1 ноября и продлится до конца февраля следующего года. В этот промежуток времени охотники смогут добывать ондатру, горностая, лесную и каменную куницу, ласку, европейскую и американскую норку, а также лесного и степного хоря.

С этой же даты, 1 ноября, разрешена охота на кабаргу - животное, похожее на оленя. Кроме того, в этот сезон можно охотиться на кабана, европейскую и сибирскую косулю, лося и других представителей копытных.

Помимо этого, установлены сроки охоты на пернатую дичь.
Боровая дичь: с последней субботы августа до 31 декабря.
Болотно-луговая, степная и полевая дичь: с первой субботы сентября до 31 декабря.
Водоплавающая дичь: с первой субботы сентября до 31 декабря.
Болотно-луговая и водоплавающая дичь с подружейными собаками и ловчими птицами: со второй субботы августа до 31 декабря.  Боровая, степная и полевая дичь с подружейными собаками и ловчими птицами: со второй субботы августа до третьего воскресенья января.

В облкомприроды напоминают охотникам о необходимости строго соблюдать правила охоты и иметь все необходимые разрешительные документы для её проведения.

фото: ИИ-иллюстрация

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