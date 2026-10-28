Главное

Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Федеральные новости

Федеральные новости
 Шесть судей ушли в отставку в Ростовской области
Квалификационная коллегия судей Ростовской области на заседании 23 октября прекратила полномочия шести судей. Как передает Привет-Ростов, причиной этого стало их уход в отставку. Полномочия прекращаются: судьи Ростовского областного суда...
Федеральные новости
 Жители Кубани за месяц оформили кредитов на 50,3 млрд рублей
В сентябре 2026 года жители Краснодарского края взяли в банках 183 840 кредитов — на 1% больше, чем в августе. При этом объём выданных средств вырос сразу на 17%,...
Общество

Под Волгоградом суд подтвердил законность неустойки для страховой компании

Общество 28.10.2026 09:39
0
28.10.2026 09:39


Суд встал на сторону владельца Mercedes-Benz, подтвердив правомерность начисления страховой неустойки за просрочку выплат по ОСАГО.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, страховая компания обратилась с иском в суд, требуя отменить решение финансового уполномоченного, который обязал её выплатить владельцу повреждённого в ДТП Mercedes-Benz 351 396 рублей за задержку выплат.

Страховщик утверждал, что сумма неустойки несоразмерна и просил снизить её согласно ст. 333 ГК РФ.

В ноябре 2025 года произошло ДТП с участием Mercedes-Benz GLC-class. Владелец обратился за страховым возмещением, но компания нарушила сроки: выплата задержалась на 175 дней, а доплата - на 182 дня. Неустойка была рассчитана в соответствии с ФЗ № 40-ФЗ и разъяснениями Пленума Верховного Суда № 31.

Суд изучил доказательства и признал размер неустойки, установленный финансовым уполномоченным, законным. Статья 333 ГК РФ предусматривает снижение неустойки только при явной несоразмерности, но страховая компания не привела доказательств такой несоразмерности. Суд решил, что взысканная сумма полностью восстанавливает баланс между правами потерпевшего и ответственностью страховщика.

Фроловский городской суд Волгоградской области отклонил иск страховой компании о пересмотре решения и снижении неустойки. Решение суда пока не вступило в силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.10.2026 10:16
Общество 28.10.2026 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 10:06
Общество 28.10.2026 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 09:39
Общество 28.10.2026 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 09:28
Общество 28.10.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 08:56
Общество 28.10.2026 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 08:42
Общество 28.10.2026 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 08:05
Общество 28.10.2026 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 07:39
Общество 28.10.2026 07:39
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 07:20
Общество 28.10.2026 07:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 06:47
Общество 28.10.2026 06:47
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 06:36
Общество 28.10.2026 06:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 06:25
Общество 28.10.2026 06:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 06:02
Общество 28.10.2026 06:02
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2026 21:41
Общество 27.10.2026 21:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2026 21:01
Общество 27.10.2026 21:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:16
В Волгоград 79 свиней ввезли в обход ветеринаровСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде осудили участников мошеннической ОПГ, вычисленных полицией и ФСБ РоссииСмотреть фотографии
09:39
Под Волгоградом суд подтвердил законность неустойки для страховой компанииСмотреть фотографии
09:28
Отсутствие военного билета может стать причиной отказа в загранпаспортеСмотреть фотографии
08:56
Вражеские БПЛА обошли стороной Волгоградскую область 28 октябряСмотреть фотографии
08:55
18-летний парень пропал под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:55
В Михайловке пожар в бывшем «Светофоре» попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:42
Волгоград уже год живёт в условиях ограничения мобильного интернетаСмотреть фотографии
08:05
Под Волгоградом почти год разыскивают без вести пропавшего пассажира автобусаСмотреть фотографии
07:51
Волгоградец Прохор Старцев – чемпион мира среди юниоровСмотреть фотографии
07:39
Сезон охоты на пушных зверей стартует в Волгоградской области с ноябряСмотреть фотографии
07:20
Мощи Луки Крымского и Спиридона Тримифунтского побывают в волгоградских больницахСмотреть фотографии
06:59
29 октября – супербитва «Динамо-Синара» – ЦСКА. Кто поздравит Сёмину с днём рождения?Смотреть фотографии
06:47
В Волгограде значительная часть заболеваний ОРВИ фиксируется среди детейСмотреть фотографии
06:36
Авиационная опасность сохранялась в Волгоградской области два часаСмотреть фотографии
06:25
Волгоградцам обозначили дни зачисления соцвыплат на детей за октябрьСмотреть фотографии
06:02
Заплатят больше: оптимальные месяцы для отпуска в 2027 году назвали волгоградцамСмотреть фотографии
21:41
В Волгоградской области объявлена авиационная опасностьСмотреть фотографии
21:01
Волгоградского дорожника оштрафовали на 20 тысяч за разбитую колею к монастырюСмотреть фотографии
20:09
ОМОН с полицией обезвредили группу условных диверсантов на предприятии в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
В Волгоградской области школьники и студенты поборются за гранты «Движения Первых»Смотреть фотографии
18:30
В Волгограде ликвидировали пожар в заброшенных галереях вещевого рынкаСмотреть фотографии
18:21
Берег озера изъяли из частной собственности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:40
Первый пошел? Силовиками задержан сорвавший стройку поликлиники в Камышине подрядчикСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
В Волгограде спасатели тушат заброшенные галереи рынка «Рассвет»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:56
СК проверит обращение волгоградского участника СВО о крупном обманеСмотреть фотографии
16:42
Волгоград вошёл в топ-30 привлекательных для жизни региональных центров РоссииСмотреть фотографии
16:28
В центре Волгограда «Камаз» снес дорожные знаки и деревья: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:22
Чиновники проиграли спор Волгоградскому УФАС в Верховном суде из-за платы за землюСмотреть фотографии
15:52
В ЦПКиО Волгограда начали готовить каток к зимнему сезонуСмотреть фотографии
 