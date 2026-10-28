



Суд встал на сторону владельца Mercedes-Benz, подтвердив правомерность начисления страховой неустойки за просрочку выплат по ОСАГО.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, страховая компания обратилась с иском в суд, требуя отменить решение финансового уполномоченного, который обязал её выплатить владельцу повреждённого в ДТП Mercedes-Benz 351 396 рублей за задержку выплат.



Страховщик утверждал, что сумма неустойки несоразмерна и просил снизить её согласно ст. 333 ГК РФ.



В ноябре 2025 года произошло ДТП с участием Mercedes-Benz GLC-class. Владелец обратился за страховым возмещением, но компания нарушила сроки: выплата задержалась на 175 дней, а доплата - на 182 дня. Неустойка была рассчитана в соответствии с ФЗ № 40-ФЗ и разъяснениями Пленума Верховного Суда № 31.



Суд изучил доказательства и признал размер неустойки, установленный финансовым уполномоченным, законным. Статья 333 ГК РФ предусматривает снижение неустойки только при явной несоразмерности, но страховая компания не привела доказательств такой несоразмерности. Суд решил, что взысканная сумма полностью восстанавливает баланс между правами потерпевшего и ответственностью страховщика.



Фроловский городской суд Волгоградской области отклонил иск страховой компании о пересмотре решения и снижении неустойки. Решение суда пока не вступило в силу.