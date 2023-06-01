Самолет с Дмитрием Медведевым приземлился в аэропорту Волгограда

В Волгоград 1 июня в рамках рабочей поездки прибыл зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как сообщает ИА «Высота 102», самолет, доставивший высокого гостя в город-герой, приземлился в волгоградском аэропорту около 13.00 по московскому времени. В настоящее время, сообщают читатели информагентства, кортеж с Медведевым уже покинул воздушную гавань.

– Буквально 10 минут назад кавалькада автомобилей покинула территорию летного поля, – сообщают пассажиры самолета, прилетевшего из Питера.

Напомним, о визите Дмитрия Медведева в Волгоград стало известно накануне. Программа поездки не разглашается, однако известно, что в течение дня он планирует побывать на Центральной набережной Волгограда и, в частности, на новом объекте – в амфитеатре.