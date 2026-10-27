СК проверит обращение волгоградского участника СВО о крупном обмане

Следственный комитет затребовал у органов МВД материалы проверки обращения участника СВО из Волгоградской области, который лишился крупной суммы денег обманным путем.

– Опубликовано обращение к Председателю СК России 42-летнего участника СВО из Волгограда, который сообщает о возможных мошеннических действиях в отношении него. По словам мужчины, в результате обмана он лишился денежных средств на общую сумму около 3,5 млн рублей, – сообщает центральный аппарат СК России.

Следственным управлением СК России по Волгоградской области перед надзорным органом инициирован вопрос о передаче в свое производство материалов проверки, которую проводят органы МВД России. Отмечается, что участник СВО неоднократно обращался в правоохранительные органы, но, по его мнению, надлежащих мер не принято.

По результатам ходатайства и доводам проверки руководитель СУ СК России по Волгоградской области Василий Семенов доложил главе СК России Александру Бастрыкину.