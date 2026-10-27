



В Волгограде после недавнего визита губернатора Андрея Бочарова местные власти начали экстренно озеленять ул. 7-ю Гвардейскую. 27 октября рабочие приступили к высадке голубых елей на участке в границах пр. Ленина и набережной 62-й Армии.





- Всего на благоустраиваемой зоне будет высажено 35 деревьев хвойных и лиственных пород – елей, сосен и черемух. Украсят территорию и 175 кустарников. Уход за растениями обеспечит новый поливочный водопровод, - сообщили в мэрии.









Напомним, 17 октября губернатор Андрей Бочаров обратил внимание городских чиновников на необходимость доведения благоустройства этой территории до конца. Для этого здесь необходимо было провести озеленение. На соответствующие работы глава региона отвёл властям несколько месяцев – до весны 2027 года.





Кроме того, также по поручению руководителя власти приступили к созданию здесь новых парковочных участков, среди которых, помимо платных, появятся и бесплатные места.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в 2026 году муниципалитет обустроил новые пешеходные дорожки, а также обновил проезжую часть ул. 7-й Гвардейской на участке протяжённостью 1,4 км. За несколько лет до этого вдоль магистрали были обустроены сразу несколько современных парковых пространств.

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»