В Волгограде открыли участок набережной у экспозиции БК-31

Зампред Совбеза РФ посетил обновленную территорию набережной в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», Дмитрий Медведев почтил память павших защитников Отечества, возложив цветы к открывшемуся в годовщину начала битвы на Волге мемориалу.









В мероприятии, вошедшим в масштабную программу по подготовке и празднованию 80-летия Сталинградской Победы также приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.





Память героев Великой Отечественной войны почтили и представители ветеранских, молодежных, а также общественных организаций.





— Сегодня особая дата для всех нас. 17 июля, в день начала Сталинградской битвы, мы воздаем дань памяти героям Великой отечественной войны. 200 дней Сталинград был самым сложным местом в нашей стране. Это было самое тяжелое и кровопролитное сражение за всю мировую историю. Но именно эти дни стали переломными, решающими. Здесь, на берегах Волги, фашистам был дан жесткий и бесповоротный отпор. Отсюда гитлеровские войска под ударами Красной Армии покатились назад до Берлина, до Нюрнберга — к своей полной и окончательной капитуляции, — отметил Дмитрий Медведев. — Поднятый с волжского дна израненный осколками БК-31 — не просто часть мемориального комплекса и военного музея. Эта экспозиция вызывает чувство глубокого волнения. Энтузиасты, историки, вообще неравнодушные люди самых разных возрастов и профессий сделали все, чтобы ни один из героев не остался безвестным. Захоронили их останки в соответствии с воинскими почестями. Подняли со дна и восстановили затопленное судно, передали в музей личные вещи экипажа. Провели огромную поисковую работу, восстановили имена команды по архивным документам и даже отыскали родственников погибших моряков. Это был большой, благородный и кропотливый труд. Она продолжается и по сей день.









Председатель федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве выразил слова искренней благодарности всем, кто возвращает стране имена ее героев, рассказывает о об их беспримерном мужестве и стойкости молодым поколениям.





— Сейчас для нас самое главное — сохранить эту живую связь времен на века, не допускать искажения исторической правды. И нам самим даже в самых тяжелых испытаниях нужно быть достойными своих дедов и прадедов — настоящих защитников Родины, которые остались ей верны до самого конца. Наш долг — равняться на них в каждом своем поступке, — подчеркнул Медведев. — Мы никогда не забудем подвиг тех, кто при приближал Победу, кто отдал свою жизнь ради мирного и счастливого будущего. Вечная им слава, вечная им память.





Дату открытия экспозиции поднятого в 2017 году со дна Волги бронекатера БК-31 определили ветераны Волгоградской области. Андрей Бочаров поддержал инициативу.





Легендарный боевой корабль, попавший под артиллерийский обстрел фашистов в октябре 1942 года, затонул недалеко от города Краснослободска. Команда приняла свой последний бой и сражалась до последнего. Поисковики обнаружили останки 11 человек — они считались пропавшими без вести.





После масштабной реконструкции бронекатер стал частью мемориального комплекса в память о защищавших Сталинград моряках Волжской военной флотилии. Само судно со следами вражеских снарядов поместили в стеклянный саркофаг, а пробоины в вечернее время подсвечивают красным светом, а сам бронекатер плывет по виртуальным волнам. С сегодняшнего дня комплекс открыт для посещения.





Сегодня в такую важную и памятную для жителей Волгограда-Сталинграда и всего мира дату проходят многочисленные памятные акции по всей Волгоградской области. В их числе — автопробег «Дорога к Сталинградской Победе», международный телемост «Наша общая Победа», волонтерские акции, тематические экспозиции в музеях региона.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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