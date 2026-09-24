В облизбиркоме подвели итоги муниципальных выборов, которые прошли 18, 19 и 20 сентября на территории 18 районов и 2 городских округов в 33 органа местного самоуправления.
Среди избранных 27 глав сельских поселений 21 являются членами партии «Единая Россия», один – представителем ЛДПР, пятеро – самовыдвиженцами.
Избраны также 52 депутата в 6 представительных органах муниципальных образований. Большинство депутатов, 42 человека, единороссы, пятеро представляют «Справедливую Россию», трое – ЛДПР, один – КПРФ и еще один – партию пенсионеров.