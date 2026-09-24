Федеральные новости

С 1 октября изменится «семейная ипотека»: ставка и лимит зависят от числа детей

С 1 октября 2026 года вступают в силу изменения в программу «Семейная ипотека». Правительство утвердило дифференциацию процентной ставки и максимальной суммы кредита в зависимости от количества детей и региона...