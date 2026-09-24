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Единороссы взяли большинство на выборах в муниципалитетах Волгоградской области

Политика 24.09.2026 16:46
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24.09.2026 16:46


В облизбиркоме подвели итоги муниципальных выборов, которые прошли 18, 19 и 20 сентября на территории 18 районов и 2 городских округов в 33 органа местного самоуправления. 

Среди избранных 27 глав сельских поселений 21 являются членами партии «Единая Россия», один  – представителем ЛДПР, пятеро – самовыдвиженцами. 

Избраны также 52 депутата в 6 представительных органах муниципальных образований. Большинство депутатов, 42 человека, единороссы, пятеро представляют «Справедливую Россию», трое – ЛДПР, один  – КПРФ и еще один – партию пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области по федеральным спискам и по одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России».

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