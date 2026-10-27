В центре Волгограда «Камаз» снес дорожные знаки и деревья: видео





В Центральном районе Волгограда днем 27 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «Камаз». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на ул. Рокоссовского. Момент аварии запечатлела камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительной информации, 38-летний водитель грузового автомобиля, двигаясь напротив дома №175, не справился с управлением, выехал на обочину и совершил наезд на дорожные знаки и металлическую опору.

В результате аварии водитель был доставлен в медучреждение. На месте ДТП работает экипаж Госавтоинспекции.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области