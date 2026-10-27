



Волгоград вошёл в рейтинг самых привлекательных региональных центров России. Как сообщают «Ведомости», город-герой занял по итогу проведённого журналистами исследования 22 место, набрав 24 балла.

Среди ближайших городов-преследователей — Владивосток и Симферополь с 23 баллами, а также Рязань с 22 баллами. Первые же места в рейтинге заняли Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, набрав соответственно 100, 80 и 48 баллов.

Примечательно, что Волгоград отнесён исследователями к числу 11 крупных мегаполисов, привлекательных для путешествий. Эксперты насчитали в региональном центре более 6 тыс. мест отдыха. Чистая медианная зарплата в регионе составляет 2,18 прожиточных минимума.

Фото из архива ИА «Высота 102»