



«Я работал с огромным энтузиазмом. И с учителями, и с родителями учеников у меня быстро установился полный контакт. Казалось бы, я обрел наконец ту житейскую пристань, к которой я стремился. Однако ни удачные уроки, ни привязанность ребят, ни дружба с коллективом школы все же не заполняла меня до конца».

Записывая эти строки, участник Первой мировой войны Александр Василевский вряд ли мог предположить, какое будущее ему уготовила судьба. Талантливый офицер, во время Великой Отечественной он принимал ключевые решения и разрабатывал планы судьбоносных операций. О судьбе самого маршала и деле всей его жизни вспоминаем в материале ИА «Высота 102».

– Война опрокинула все мои прежние планы и направила мою жизнь совсем не по тому пути, который намечался ранее. Я мечтал, окончив семинарию, поработать года три учителем в какой-нибудь сельской школе и, скопив небольшую сумму денег, поступить затем либо в агрономическое учебное заведение, либо в Московский межевой институт, — из воспоминаний будущего маршала









Однако из-за событий, перевернувших жизнь всей страны, свои планы на будущее поменял и Александр Василевский. Уже в 1915 году он поступил в Алексеевское военное училище, черпая военную мудрость в трудах Александра Суворова, Михаила Скобелева, Михаила Кутузова. Тогда же юнкер навсегда усвоил принципы, которые стали для него настоящим базисом как – служить Отечеству, близко общаться с подчиненными, не бояться самостоятельности и ставить службу выше личных дел.

– Естественно, что эти тезисы не в полной мере соответствуют нашему пониманию принципов взаимоотношений командира с подчиненным. Да я и не мог тогда в силу своей идейной неподготовленности задумываться над такой проблемой. Для меня было важно стать хорошим командиром, и любые советы на сей счет я принимал как откровение, – писал Александр Василевский в книге «Дело всей жизни». – Могут сказать, что все в них довольно азбучно. Да, здесь нет великих открытий. Но ведь мне предстояло все делать сначала. У меня не было никакого опыта. Мне дала его сама жизнь. Мировая война, Великий Октябрь, гражданская война и служба в Советских Вооруженных Силах – вот мои университеты. — из книги «Дело всей жизни»

«Смело перешагнуть порог»

После окончания Первой мировой войны штабс-капитан Василевский, получивший орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость», вновь вернулся к делу, которому планировал посвятить себя – педагогике. Испытывая душевные терзания, в 1919 году он все-таки сделал окончательный выбор и вступил в ряды РККА.

Проявляя себя грамотным командиром и выводя на хороший счет порой откровенно слабые подразделения, в 1936 году Василевский поступил в Академию Генерального штаба РККА, став частью поистине легендарного курса – четверо курсантов в будущем стали маршалами Советского Союза, шестеро – генералами армии. Повышение выпускника-отличника ждало уже скоро - в 1937-м из-за массовых репрессий и масштабных чисток в армии освобождалось немало должностей: Александру Василевскому, который вскоре получит звание комбрига, предложат заняться оперативной подготовкой командного состава 1-го отдела Генштаба Красной армии.





Накануне Великой Отечественной войны командир разрабатывал отвергнутый Сталиным план войны с Финляндией, ездил на переговоры с Третьим Рейхом, участвовал в составлении планов стратегического развертывания войск Красной армии на случай войны с Германией.

– Считаю, что хотя мы и были еще не совсем готовы к войне, о чем я уже писал, но, если реально пришло время встретить ее, нужно было смело перешагнуть порог. И. В. Сталин не решался на это, исходя, конечно, из лучших побуждений. Но в результате несвоевременного приведения в боевую готовность Вооруженные Силы СССР вступили в схватку с агрессором в значительно менее выгодных условиях и были вынуждены с боями отходить в глубь страны, — рассуждал Василевский

«Сожмешь кулаки до боли и смолчишь»

Во время наступления на Москву теперь уже генерал-лейтенант оставался в столице в составе восьми офицеров, непосредственно работавших со Ставкой Верховного главнокомандования.

– В годы мирного строительства мы готовили войска и готовились сами к схватке с империалистическим агрессором. Мы считали, что борьба с ним будет нелегкой. Помню, не раз на всеармейских и других учениях отрабатывались варианты начального периода войны, и мы не тешили себя иллюзиями. И, тем не менее, развернувшаяся война все же оказалась более суровой, чем предполагалось. Но ни перспектива длительной войны, ни трудности, ни потери, которые предстояло понести, не страшили нас. Мы горели желанием изменить ход войны. Наш служебный долг, характер ратного труда требовали отдать все свои силы, а если нужно, и жизнь защите Родины, и мы шли на это. Мы верили, что сумеем остановить врага.









Когда немецкие войска взяли курс на Сталинград, руководство страны вновь сделала ставку на знаменитого военачальника. По словам многих современников, не только воинский профессионализм, но и необыкновенная выдержка позволяли Василевскому принимать решения с холодной головой в ситуациях, когда земля буквально уходила из-под ног.

– Как-то я прибыл с фронта в Ставку. Дела на фронте шли хорошо. Верховный Главнокомандующий был доволен представителями Ставки. Помню, обращаясь ко мне, он сказал: «Товарищ Василевский, вот вы такой массой войск руководите, и у вас это неплохо получается, а сами, наверное, и мухи никогда не обидели». Это была шутка. Но скажу откровенно, что не всегда легко было оставаться спокойным и не позволить себе повысить голоса. Но сожмешь, бывало, до боли кулаки и смолчишь, удержишься от ругани и крика. Умение вести себя в отношении подчиненных с достоинством – непременное качество военачальника, — цитируют маршала в музее-заповеднике «Сталинградская битва»

– Александр Михайлович не ошибался в оценках оперативно-стратегической обстановки. Поэтому именно его И. В. Сталин посылал на ответственные участки советско-германского фронта в качестве представителя Ставки. В тех случаях, когда Сталин не соглашался с мнением Александра Михайловича, Василевский умел с достоинством и вескими аргументами убедить Верховного, что в данной обстановке иного решения, чем предлагает он, принимать не следует, – писал уже после войны Георгий Жуков.

«Повиновение, держащееся на страхе наказания, немного стоит»

Поистине судьбоносные решения Александр Василевский принимал в своей жизни не раз. Занимая высокие посты и в то же время проводя большую часть времени на фронте, летом 1943-го он координировал события Курской битвы, с осени 1943 по весну 1944 года руководил освобождением Донбасса, Правобережной Украины и Крыма. В мае 1944-го Василевского наградили высшей наградой СССР – орденом «Победы».

– Повиновение, держащееся на страхе перед наказанием, немного стоит. Лишь только армия попадет в тяжелые боевые условия, от такого повиновения не остается и следа. Чтобы выиграть сражение, одного повиновения мало. Нужно, чтобы подчиненные доверяли командирам. Это всегда прекрасно понимали передовые русские офицеры. Они строили свои взаимоотношения с подчиненными на уважении их человеческого достоинства, заботились о них, — рассуждал Василевский в своих мемуарах









Однако, несмотря на доверие главнокомандующих, назначения и награды, легендарный военачальник все-таки сталкивался и с критикой – порой весьма категоричной.

– Рано утром 17 августа 1943 года, находясь на передовом КП 46-й армии, я получил от Сталина следующий документ: «Маршалу Василевскому. Сейчас уже 3 часа 30 минут 17 августа, а вы еще не изволили прислать в Ставку донесение об итогах операции за 16 августа и о вашей оценке обстановки. Я уже давно обязал вас как уполномоченного Ставки обязательно присылать в Ставку к исходу каждого дня операции специальное донесение. Вы почти каждый раз забывали об этой своей обязанности и не присылали в Ставку донесений. 16 августа является первым днем важной операции на Юго-Западном фронте, где вы состоите уполномоченным Ставки. И вот вы опять изволили забыть о своем долге перед Ставкой и не прислали в Ставку донесений. Последний раз предупреждаю вас, что в случае, если вы хоть раз еще позволите забыть о своем долге перед Ставкой, вы будете отстранены от должности начальника Генерального штаба и будете отозваны с фронта», — вспоминал маршал Василевский









В первые годы после войны Александр Василевский руководил Генеральным штабом Вооруженных сил страны, занимая пост замминистра Вооруженных сил СССР. Однако после смерти Сталина и прихода к власти Никиты Хрущева военная карьера Василевского пошла на спад – в 1956 году Георгий Жуков сообщил ему о том, то «Хрущев настаивает на отставке».

Расставание с профессией, ставшей всей его жизнью, Александр Василевский переживал тяжело. Однако сидеть без дела и тонуть в хандре легендарному участнику двух мировых войн не позволяли ни характер, ни военная закалка. Несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал работать и писать мемуары, опубликованные под простым, но в полной мере отражающим самого маршала названием: «Дело всей жизни».