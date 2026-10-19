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Общество

Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму

Общество 19.10.2026 14:55
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19.10.2026 14:55


Депутат Госдумы Анжелика Глазкова (КПРФ) внесла на рассмотрение парламентариев законопроект, предлагающий вернуть Волгограду название Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», 19 октября документ был опубликован в думской электронной базе.

Законопроект предлагает законодательно закрепить статус городов-героев и установить, что они носят названия времён Великой Отечественной войны, а их переименование не допускается. Согласно сопроводительным материалам, Волгограду и Санкт-Петербургу возвращаются наименования Сталинград и Ленинград в течение года после вступления закона в силу. Документы физических и юридических лиц, выданные в этих городах, сохранят силу до их замены в установленном порядке.

Автор инициативы отмечает, что оба города получили звание «Город-герой» приказом Иосифа Сталина от 1 мая 1945 года. 

Далее цитата из пояснительной записки: 

– Настоящий законопроект призван придать официальный статус городам-героям на территории Российской Федерации. Кроме того, законопроект предусматривает юридический механизм присвоения звания «Город-герой» иным городам России помимо тех, которые уже имеют этот статус на момент принятия предлагаемого законопроекта.

Законопроектом предусматривается восстановление исторической справедливости в отношении городов Ленинград и Сталинград. Оба этих города получили высокое звание «Город-герой» приказом от 1 мая 1945 года № 20 Верховного Главнокомандующего Красной Армией И. В. Сталина.

И довольно странно было бы говорить о «блокаде Санкт-Петербурга» или о «Волгоградской битве». Между тем героизм защитников и жителей именно Ленинграда известен всему миру. А Сталинградская битва знаменует собой коренной перелом в ходе всей Второй мировой войны. И этот факт признан во всём мире.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. Реализация законопроекта не повлечёт негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий.

Помимо переименования, документ устанавливает порядок присвоения звания «Город-герой» другим городам России – Госдумой по предложению президента. Предлагается изображать орден Ленина и медаль «Золотая звезда» на знамени или гербе города-героя, а в самих городах устанавливать обелиск с их изображением. Также предусмотрено ежегодное проведение 9 мая военных парадов, демонстраций, митингов, шествий и торжественного салюта.

Отметим, законопроект только лишь прошел регистрацию. Перед рассмотрением его должны одобрить профильные комитеты Госдумы и спикер ГД. Только после этого инициатива депутата от КПРФ может быть вынесена на голосование. 

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