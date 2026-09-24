Сегодня, 24 сентября, «Единая Россия», которая взяла большинство мест в парламенте по итогам выборов в Госдуму РФ 9-го созыва, озвучила свои предложения по кандидатурам спикера, его заместителей и глав думских комитетов.
– Фракция «Единой России» будет включать 349 человек — на 25 человек больше состава фракции предыдущего созыва, – сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета ЕР.
По его словам, глава государства поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы РФ нового созыва.
– Я обсуждал этот вопрос с Главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность. Я поддерживаю это предложение, предлагаю выдвинуть Вячеслава Викторовича в этом качестве, – сказал Медведев.
На должность первого зампредседателя Госдумы РФ предложена кандидатура Ирины Яровой. А в качестве заместителей председателя – Владимир Васильев, Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев и Виталий Савельев.
На должности председателей комиссий Госдумы предложены:
- Виктор Пинский – на должность председателя комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы;
- Валентина Терешкова – комиссии по вопросам депутатской этики;
- Эрнест Валеев – комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам.
На должности председателей комитетов предложены:
- Комитет по бюджету и налогам – Андрей Макаров;
- комитет по энергетике – Николай Шульгинов;
- комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников;
- комитет по обороне – Владимир Касатонов;
- комитет по уголовному и административному законодательству – Юрий Петров;
- комитет по просвещению – Ирина Белых;
- комитет по молодёжной политике – Владислав Головин;
- комитет по контролю – Олег Морозов;
- комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи – Сергей Боярский;
- комитет по экономической политике – Максим Топилин;
- комитет по культуре – Ольга Казакова;
- комитет по транспорту – Евгений Москвичёв;
- комитет по промышленности и торговле – Владимир Гутенёв;
- комитет по строительству и ЖКХ – Сергей Пахомов;
- комитет по делам национальностей – Владимир Иванов;
- комитет по физической культуре и спорту – Олег Матыцин;
- комитет по безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев;
- комитет по международным делам – Пётр Толстой;
- комитет по региональной политике и местному самоуправлению – Ирина Гусева;
- комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту – Александр Сидякин.
Фото с сайта Госдумы РФ