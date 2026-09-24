Сегодня, 24 сентября, «Единая Россия», которая взяла большинство мест в парламенте по итогам выборов в Госдуму РФ 9-го созыва, озвучила свои предложения по кандидатурам спикера, его заместителей и глав думских комитетов.

– Фракция «Единой России» будет включать 349 человек — на 25 человек больше состава фракции предыдущего созыва, – сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета ЕР.

По его словам, глава государства поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы РФ нового созыва.

– Я обсуждал этот вопрос с Главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность. Я поддерживаю это предложение, предлагаю выдвинуть Вячеслава Викторовича в этом качестве, – сказал Медведев.

На должность первого зампредседателя Госдумы РФ предложена кандидатура Ирины Яровой. А в качестве заместителей председателя – Владимир Васильев, Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев и Виталий Савельев.

На должности председателей комиссий Госдумы предложены: