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 ЕР предложила кандидатуры спикера, замов и глав комитетов Госдумы РФ 9-го созыва
Сегодня, 24 сентября, «Единая Россия», которая взяла большинство мест в парламенте по итогам выборов в Госдуму РФ 9-го созыва, озвучила свои предложения по кандидатурам спикера, его заместителей...
Федеральные новости

ЕР предложила кандидатуры спикера, замов и глав комитетов Госдумы РФ 9-го созыва

Федеральные новости 24.09.2026 17:24
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24.09.2026 17:24


Сегодня, 24 сентября, «Единая Россия», которая взяла большинство мест в парламенте по итогам выборов в Госдуму РФ 9-го созыва, озвучила свои предложения по кандидатурам спикера, его заместителей и глав думских комитетов.

Фракция «Единой России» будет включать 349 человек — на 25 человек больше состава фракции предыдущего созыва, – сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета ЕР.

По его словам, глава государства поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы РФ нового созыва.

– Я обсуждал этот вопрос с Главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность. Я поддерживаю это предложение, предлагаю выдвинуть Вячеслава Викторовича в этом качестве, – сказал Медведев.

На должность первого зампредседателя Госдумы РФ предложена кандидатура Ирины Яровой. А в качестве заместителей председателя – Владимир Васильев, Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев и Виталий Савельев.

На должности председателей комиссий Госдумы предложены:

  • Виктор Пинский – на должность председателя комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы;
  • Валентина Терешкова – комиссии по вопросам депутатской этики;
  • Эрнест Валеев – комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам.

На должности председателей комитетов предложены:

  • Комитет по бюджету и налогам – Андрей Макаров;
  • комитет по энергетике – Николай Шульгинов;
  • комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников;
  • комитет по обороне – Владимир Касатонов;
  • комитет по уголовному и административному законодательству – Юрий Петров;
  • комитет по просвещению – Ирина Белых;
  • комитет по молодёжной политике – Владислав Головин;
  • комитет по контролю – Олег Морозов;
  • комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи – Сергей Боярский;
  • комитет по экономической политике – Максим Топилин;
  • комитет по культуре – Ольга Казакова;
  • комитет по транспорту – Евгений Москвичёв;
  • комитет по промышленности и торговле – Владимир Гутенёв;
  • комитет по строительству и ЖКХ – Сергей Пахомов;
  • комитет по делам национальностей – Владимир Иванов;
  • комитет по физической культуре и спорту – Олег Матыцин;
  • комитет по безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев;
  • комитет по международным делам – Пётр Толстой;
  • комитет по региональной политике и местному самоуправлению – Ирина Гусева;
  • комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту – Александр Сидякин.
Напомним, выборы в Госдуму РФ прошли 18-20 сентября. По их итогам «Единая Россия» получила рекордное количество мандатов за всю историю участия партии в выборах.

Фото с сайта Госдумы РФ

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