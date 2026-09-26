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Политика

Преобразившаяся экс-глава Волгограда Гусева прошла в ГД при поддержке шахтеров

Политика 26.09.2026 16:42
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26.09.2026 16:42


Двое известных волгоградцев стали депутатами Госдумы, но не от Волгоградской области. Ирина Гусева, бывшая глава Волгограда, и «вечный» депутат Владимир Плотников прошли в нижнюю палату российского парламента от других регионов по федеральным партийным спискам «Единой России». Гусева избралась от шахтерского региона, Кемеровской области, а Плотников – от Брянской области. 

Напомним, ранее Ирина Гусева и Владимир Плотников  были депутатами Госдумы от Волгоградской области. Самый большой стаж работы в Госдуме – у Плотникова. Там он заседает регулярно с 1993 года, а в 2009 году он переместился в Совет Федерации от Волгоградской области, где пребывал до 2014 года. В 2016 году его снова потянуло на «старое» – и он вновь стал депутатом Госдумы, где с той поры просидел еще два срока подряд. 


И вот удача снова улыбнулась Владимиру Плотникову – по итогам сентябрьских выборов 2026 года он вновь оказался в привычной обстановке красивого здания на Охотном ряду. 

Ирина Гусева начинала свой политический путь с работы в думах города и области, а в 2013 году стала главой Волгограда. Запомнилась она волгоградцам своими неординарными решениями. Например, активная градоначальница пыталась поменять схему движения транспорта в городе вопреки правилам ПДД, что вводило в ступор руководство ГИБДД. Еще она питала слабость к топиарным фигурам, которые стали устанавливать при ее руководстве городом. Обросшие зеленью медведи до сих пор  стоят на газоне около остановки «Бакинская». 

Покинула пост главы Волгограда Гусева неожиданно. В 2014 году она оказалась в Госдуме после того,  как простой волгоградский рабочий Дмитрий Коньков неожиданно сложил полномочия депутата Госдумы. Вакантное место и градоначальница из Волгограда. В 2016 году для очередного покорения Госдумы ей пришлось пройти полноценную избирательную компанию, но оно того стоило. Ирина Гусева не только стала депутатом, но и получила должность зама одного из ключевых комитетов – по бюджету и налогам, на которой и проработала до окончания полномочий. 

Однако в 2021 году Ирину Гусеву, которая в очередной раз собралась баллотироваться в Госдуму, ожидало фиаско на ее родине. Политик не прошла праймериз «ЕР» в Волгоградской области, что стало причиной ее жалобы в федеральный партийный орган, но добиться пересмотра результатов предварительного голосования ей не удалось. 

Казалось бы, на этом политическая карьера Ирины Гусевой могла быть окончена. Однако, пропав с политических «радаров» в волгоградском регионе, она  приступила к строительству карьеры федеральном уровне, став членом президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления и сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).  

В декабре 2024 года Гусева вошла в состав Генерального совета партии «Единая Россия». А в 2024 году стала доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. 

После сентябрьских выборов в Госдуму 2026 года карьера бывшей учительницы из Палласовского района снова пошла в гору. Уже известно, что экс-глава Волгограда займет пост председателя комитета по региональной политике. 

Отметим, что Ирина Михайловна перед новым этапом в политической карьере заметно преобразилась. 

Волгоградцы, увидевшие ее на снимках с главой правительства Кемеровской области (см. первое фото), к примеру, не поверили своим глазам – так кардинально изменилась внешне экс-глава Волгограда. Экзотические гардеробы политика теперь дополняют новая стрижка и заметно помолодевшее лицо. 


Большинство жителей Волгограда помнят Ирину Михайловну яркой блондинкой, как на фото выше, теперь же у главы комитета ГД лаконичный и сдержанный образ строгой брюнетки. 

Фото: правительство Кемеровской области, Госдумы, runews24.ru 

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