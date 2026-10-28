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 Шесть судей ушли в отставку в Ростовской области
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Федеральные новости

Шесть судей ушли в отставку в Ростовской области

Федеральные новости 28.10.2026 09:43
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28.10.2026 09:43


Квалификационная коллегия судей Ростовской области на заседании 23 октября прекратила полномочия шести судей. Как передает Привет-Ростов, причиной этого стало их уход в отставку.

Полномочия прекращаются: судьи Ростовского областного суда Андрея Филиппова – с 31 декабря, председателя и судьи Волгодонского районного суда Евгения Шаповалова – с 27 ноября, судьи Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону Ирины Сидоренковой – с 1 ноября, судьи Кировского районного суда Ростова-на-Дону Алисы Бабаковой – с 30 декабря, мирового судьи судебного участка №3 Неклиновского судебного района Дмитрия Бычихина – с 6 ноября, судьи Сальского районного суда Оксаны Картамышевой – с 30 декабря.

Также коллегия рассмотрела дисциплинарные дела: замечания получили судья Арбитражного суда Ростовской области Илья Меленчук и мировой судья судебного участка №8 Ворошиловского судебного района Татьяна Зарванская. В действиях судей Ростовского областного суда Геннадия Михайлова, Дмитрия Владимирова, Юрия Криволапова и судьи в отставке из Таганрога Юрия Ядыкина нарушений не выявлено. Кроме того, рассматривались вопросы, связанные с отставкой бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой.

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