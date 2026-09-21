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Политика

Бочаров поблагодарил волгоградцев за поддержрку на выборах в ГД

Политика 21.09.2026 17:49
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21.09.2026 17:49


Губернатор Волгоградской области вечером 21 сентября провел встречу с руководителями региональных отделений политических партий. Как сообщает пресс-служба обладмина, Андрей Бочаров отметил высокий уровень организации процедуры голосования и поблагодарил жителей региона за их активность и поддержку. 

– Выборная кампания 2026 года по-настоящему судьбоносная и во многом определяющая стратегический вектор жизни и дальнейшего развития нашей страны. Организованная в условиях специальной военной операции, в условиях необходимости противодействия террористическим угрозам преступного киевского режима, выборная кампания 2026 года проведена в полном соответствии с российским законодательством и, что очень важно, в единении нашего общества вокруг главных, ключевых вопросов настоящего и будущего единой, сильной и суверенной России, – сказал Бочаров. 

По его словам, конструктивному прохождению выборного процесса в Волгограде и области способствовали стабильная социально-экономическая обстановка, сбалансированная общественно-политическая система, представляющая интересы подавляющего большинства жителей Волгоградской области, конструктивный диалог всех ветвей и уровней власти с обществом, а также эффективное межпартийное и общественное взаимодействие.

– На мой взгляд, главным результатом всей избирательной кампании стала консолидация общества вокруг Президента России Владимира Владимировича Путина, основных политических сил Российской Федерации, нацеленных на обеспечение комплексной безопасности, укрепление суверенитета нашего Отечества, реализацию стратегических задач развития. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с достойными результатами и предлагаю вместе поблагодарить жителей Волгоградской области за поддержку. Уверен, мы и дальше продолжим системное, конструктивное взаимодействие со всеми общественно-политическими силами, представленными на территории Волгоградской области, в интересах жителей Волгоградской области и дальнейшего социально-экономического развития региона и всей нашей страны. Будем вместе, несмотря на все трудности, двигаться вперед, приближая нашу общую Победу, – заключил губернатор Волгоградской области. 

Напомним, явка на выборах депутатов Государственной думы составила в Волгоградской области 68,8%. Абсолютное лидерство за собой сохранители представителя правящей партии. Подробнее

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