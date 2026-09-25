Волгоградский губернатор отказался от мандата в пользу участника СВО

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области, возглавлявший на выборах в Госдуму РФ региональный список «Единой России», отказался от мандата в пользу участника СВО.

В региональном отделении «Единой России» эту информацию официально не комментируют. Однако собственный источник в политсовете реготделения сообщил ИА «Высота 102», что соответствующее заявление Бочаров написал еще во вторник – на заседании политсовета.

Вероятнее всего, речь идет о депутате Волгоградской облдумы Игоре Воробьеве – единственном участнике СВО, вошедшем по итогам выборов в шестерку лидеры регионального партийного списка.

Напомним, выборы в Госдуму РФ состоялись 18-20 сентября. Партия «Единая России» в Волгоградской области набрала по итогам голосования 62,55% голосов избирателей.

Ранее 25 сентября сообщалось об отставке главы Волгограда Владимира Марченко – он оставил должность в связи с избранием в Госдуму по федеральным спискам.