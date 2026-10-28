Волгоградцам обозначили дни зачисления соцвыплат на детей за октябрь





Социальный фонд России информирует, что в ноябре будут произведены выплаты за октябрь. Если выплата за октябрь была получена досрочно, следующее начисление за ноябрь поступит уже в декабре.



По данным Социального фонда, зачисление средств единого пособия на банковские счета будет 3 ноября, а также в этот день будут начислены выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. 5 ноября будет переведен материнский капитал. 6 ноября ожидается поступление пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей. Обычно выплаты поступают до 8 числа, но так как в ноябре эта дата приходится на выходной, срок был перенесен на более ранний день.



Важно учитывать, что выплаты могут прийти на карту в любое время. Если денежные средства поступают через «Почту России», то они будут отправлены в период с 3 по 25 ноября, в зависимости от графика работы почтового отделения.