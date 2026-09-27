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Политика

ИКВО зарегистрировала трех депутатов-одномандатников Госдумы

Политика 27.09.2026 10:56
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27.09.2026 10:56


Сегодня, 27 сентября, ИКВО зарегистрировала депутатов Государственной Думы, избранных по трем одномандатным избирательным округам. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облизбиркоме, по Волгоградскому одномандатному избирательному округу № 85 зарегистрирован Николай Николаев, по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 86  - Андрей Гимбатов, по Волжскому одномандатному избирательному округу № 87- Виталий Лихачев.

Напомним, ранее стало известно, кто прошел в Госдуму по федеральным партийным спискам. Владимир Марченко сложил полномочия главы Волгограда в связи с избранием в российский парламент. Также стало известно, что губернатор Андрей Бочаров передал свой мандат участнику СВО.

По некоторым данным, речь идет об  Игоре  Воробьеве, депутате областной думы. 

Фото ИКВО

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