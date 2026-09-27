ИКВО зарегистрировала трех депутатов-одномандатников Госдумы





Сегодня, 27 сентября, ИКВО зарегистрировала депутатов Государственной Думы, избранных по трем одномандатным избирательным округам. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облизбиркоме, по Волгоградскому одномандатному избирательному округу № 85 зарегистрирован Николай Николаев, по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 86 - Андрей Гимбатов, по Волжскому одномандатному избирательному округу № 87- Виталий Лихачев.

Напомним, ранее стало известно, кто прошел в Госдуму по федеральным партийным спискам. Владимир Марченко сложил полномочия главы Волгограда в связи с избранием в российский парламент. Также стало известно, что губернатор Андрей Бочаров передал свой мандат участнику СВО.

По некоторым данным, речь идет об Игоре Воробьеве, депутате областной думы.



Фото ИКВО