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Федеральные новости

Федеральные новости
 Жители Кубани за месяц оформили кредитов на 50,3 млрд рублей
В сентябре 2026 года жители Краснодарского края взяли в банках 183 840 кредитов — на 1% больше, чем в августе. При этом объём выданных средств вырос сразу на 17%,...
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Федеральные новости

Жители Кубани за месяц оформили кредитов на 50,3 млрд рублей

Федеральные новости 27.10.2026 12:04
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27.10.2026 12:04


В сентябре 2026 года жители Краснодарского края взяли в банках 183 840 кредитов — на 1% больше, чем в августе. При этом объём выданных средств вырос сразу на 17%, достигнув 50,29 млрд рублей. Такие данные приводит ИА «Живая Кубань» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

С начала года по сентябрь включительно жители региона оформили 1,6 млн займов на общую сумму 378,9 млрд рублей.

В общероссийском зачете Кубань не вошла в топ-4 лидеров по объёму выданных кредитов. Первое место заняла Москва — 164,75 млрд рублей на 307,97 тыс. займов. Далее следуют Московская область (116,66 млрд рублей на 262,53 тыс. займов), Санкт-Петербург (81,62 млрд рублей на 159,28 тыс. займов) и Татарстан (51,32 млрд рублей на 117,14 тыс. займов).

В целом по России сентябрь стал рекордным по количеству розничных кредитов за последние два года – 4,42 млн. Объём сегмента оказался максимальным с начала года и составил 1,48 трлн рублей. 

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