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Общество

Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить

Общество 20.10.2026 14:18
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20.10.2026 14:18


С этой недели жители Волгограда, к чьим домам примыкает платная парковка, смогут оформить резидентное парковочное разрешение. Как сообщили в пресс-службе мэрии, стоимость услуги будет составлять 3000 рублей в год. Заявление принимают в МФЦ или в Департаменте городского хозяйства администрации Волгограда.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о намерении жителей Центрального района обратиться с жалобой в прокуратуру. Поводом для этого послужило затягивание администрацией Волгограда процедуры по внедрению льготных абонементов на парковку для автовладельцев, проживающих в центре. 

Кто может получить разрешение

Оформить разрешение может собственник или наниматель жилого помещения – но не более чем на одно транспортное средство на одно жилое помещение. За каждым домом, прилегающим к платной парковке, закреплена своя парковочная зона. 

Если оставить автомобиль на другой территории, парковку придётся оплачивать на общих основаниях. Разрешение даёт право пользоваться парковкой при наличии свободных мест, но не резервирует конкретное место.

Куда обращаться

Заявление принимают в отделениях МФЦ или в Департаменте городского хозяйства администрации Волгограда (ул. Ковровская, 16а).

Какие документы нужны

Для оформления резидентного разрешения необходимо приложить:

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

– документы на автомобиль;

– документы на квартиру;

– согласие собственников жилья о том, в отношении какого транспортного средства будет действовать разрешение (с приложением их документов);

– чек об оплате резидентного парковочного разрешения.

Реквизиты для оплаты

Наименование получателя: УФК по Волгоградской области (Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, л/с 04293007220)

Банк получателя: ОКЦО №4 ЮГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоградской области г. Волгоград
БИК: 011806101
Единый казначейский счет: 03100643000000012900
Банковский счет: 40102810445370000021
Лицевой счет: 04293007220
ИНН/КПП получателя: ИНН 3444080557/ КПП 346001001
ОГРН/ОКТМО: 1023403444790/18701000
КБК: 780 1 11 05092 04 0000 120
Назначение платежа: оплата за резидентное парковочное разрешение.

Напомним, 17 октября губернатор Андрей Бочаров глава региона в ходе рабочей поездки в Центральный района также напомнил городским чиновникам о необходимости создания бесплатных парковок на благоустраевомом участке дороги на улю 7-й Гвардейской.

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