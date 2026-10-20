С этой недели жители Волгограда, к чьим домам примыкает платная парковка, смогут оформить резидентное парковочное разрешение. Как сообщили в пресс-службе мэрии, стоимость услуги будет составлять 3000 рублей в год. Заявление принимают в МФЦ или в Департаменте городского хозяйства администрации Волгограда.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о намерении жителей Центрального района обратиться с жалобой в прокуратуру. Поводом для этого послужило затягивание администрацией Волгограда процедуры по внедрению льготных абонементов на парковку для автовладельцев, проживающих в центре.
Кто может получить разрешение
Оформить разрешение может собственник или наниматель жилого помещения – но не более чем на одно транспортное средство на одно жилое помещение. За каждым домом, прилегающим к платной парковке, закреплена своя парковочная зона.
Если оставить автомобиль на другой территории, парковку придётся оплачивать на общих основаниях. Разрешение даёт право пользоваться парковкой при наличии свободных мест, но не резервирует конкретное место.
Куда обращаться
Заявление принимают в отделениях МФЦ или в Департаменте городского хозяйства администрации Волгограда (ул. Ковровская, 16а).
Какие документы нужны
Для оформления резидентного разрешения необходимо приложить:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
– документы на автомобиль;
– документы на квартиру;
– согласие собственников жилья о том, в отношении какого транспортного средства будет действовать разрешение (с приложением их документов);
– чек об оплате резидентного парковочного разрешения.
Реквизиты для оплаты
Наименование получателя: УФК по Волгоградской области (Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, л/с 04293007220)
Напомним, 17 октября губернатор Андрей Бочаров глава региона в ходе рабочей поездки в Центральный района также напомнил городским чиновникам о необходимости создания бесплатных парковок на благоустраевомом участке дороги на улю 7-й Гвардейской.