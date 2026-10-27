



Начальник филиала Волжского ДРСУ Константин Д. привлечен к административной ответственности за ненадлежащее содержание дороги. В ходе проведенной надзорной проверки совместно с подразделением ГИБДД районного отдела полиции автомобильной дороги «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба (км 6)» – Клетский – Репино», «Клетский – Тумак – Ямы» на некоторых участках были выявлены дефекты – выбоины, колейность, занижение и завышение обочин свыше 4 сантиметров.

Кроме того, было установлено, что дорожное покрытие имеет многочисленные неровности и просадки.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, начальник филиала свою вину в совершении административного правонарушения признал в полном объеме, однако заверил, что недостатки уже устранены.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 62 Волжского Волгоградской области, которое не вступило в законную силу, он оштрафован на 20 тысяч рублей.