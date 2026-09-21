Экс-депутат Госдумы Волоцков после выборов вернулся домой





В избиркоме Волгоградской области после 100-процентной обработки бюллетеней сегодня, 21 сентября, назвали победителя дополнительных выборов в областную думу. Им стал единоросс Алексей Волоцков, бывший депутат Госдумы, который до избрания в нижнюю палату российского парламента являлся сначала депутатом городской, а потом областной дум.

Напомним, Алексею Волоцкову не нашлось места в новом созыве Госдумы. Он не принимал участия в праймериз «ЕР» по определению претендентов на мандат депутатов Госдумы. И «бился» за голоса однопартийцев на более скромной «поляне». По итогам предварительного голосования был выдвинут в кандидаты в депутаты областной думы по Кировскому одномандатному округу № 18 на дополнительных выборах. Напомним, место в регпарламенте стало вакантным после отстранения от должности Станислава Короткова за нарушение антикоррупционного законодательства.

По результатам выборов Алексей Волоцков получил 50,1% голосова избирателей. На втором месте оказался Вячеслав Шаповалов от КПРФ. Ранее Шаповалов был членом облизбиркома с правом решающего голоса, однако временно его полномочия были приостановлены на период участия в выборах. За него отдали свои голоса 22,67% принявших участие в голосовании.

Третье место занял Алексей Кононенко с результатом 15,41% голосов избирателей. Кононенко, напомним, является депутатом Волгоградской гордумы от ЛДПР. Самый маленький результат – 10,83% оказался у справоросса Виталия Кравцова.



