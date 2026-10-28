



Отпуск полагается каждому трудоустроенному гражданину. Во многих организациях в конце года уже начинают составлять график отпусков на предстоящий год. Когда лучше запланировать отдых, если хочется получить максимально возможные отпускные?



В 2027 году самыми выгодными месяцами для отпуска будут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня.



Расчёт отпускных напрямую зависит от среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. При этом, если в месяце, в котором планируется отдых, рабочих дней больше, то и общая сумма отпускных выйдет больше.



Однако если хочется больше отдохнуть, а размер отпускных менее важен, то тогда следует выбирать те месяцы, в которых есть праздничные дни. Таким образом отпуск будет автоматически продлён.