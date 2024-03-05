Дмитрий Медведев и Андрей Турчак 12 марта приедут в Волгоград

В Волгоград 12 марта прибудут зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал «ПУЛ 34».
- В рамках визита руководители «Единой России» дадут старт Всероссийской акции солидарности сторонников партии «Вместе за Россию», посетят штаб общественной поддержки в Волгограде, - сообщают авторы канала.
Также гости региона примут участие в пуске газа в одном из населенных пунктов Волгоградской области в рамках программы социальной догазификации.
Отметим, что ранее этот Telegram-канал, который связывают с партией «Единая Россия», одним из первых сообщил о визите 2 февраля в Волгоград министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.
Фото из архива ИА «Высота 102»