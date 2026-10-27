Берег озера изъяли из частной собственности в Волгоградской области

Иловлинский районный суд Волгоградской области истребовал из чужого незаконного владения 4,6 га береговой полосы и акватории озера Кочкарное. Указанная территория в нарушении законодательства оказалась в частной собственности, сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Установлено, что произошло наложение на водный объект и береговую полосу земельного участка сельскохозяйственного назначения.

На основании судебного решения внесены изменения в Единый государственный реестр недвижимости о площади и границах указанного земельного участка. Земли водного фона и общего пользования возвращены в собственность государства.





Ранее сообщалось, что бывший собственник успел распахать берег озера, который является местом обитания птиц, занесенных в Красную книгу Волгоградской области.

Фото: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры