Вражеские БПЛА обошли стороной Волгоградскую область 28 октября





В ночь на 28 октября ВСУ запустили по регионам 531 дрон. Согласно свежей сводке Минобороны РФ, Волгоградской области в списке субъектов, где отражали атаку, нет.



БПЛА нейтрализованы в Московском регионе, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях.



Отметим, ночью в Волгоградской области не было беспилотной опасности. Но с 20:21 до 22:10 действовала авиационная опасность. Экстренные службы настоятельно просили граждан соблюдать меры безопасности.