В Михайловке пожар в бывшем «Светофоре» попал на видео

В Михайловке Волгоградской области накануне, 27 октября, потушили пожар на складе, где раньше размещался магазин «Светофор». По свидетельству очевидцев, возгорание произошло в одноэтажном здании на улице Сосновая.

Как пояснили в ГУ МЧС по Волгоградской области, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Пострадавших, по данным регионального ведомства, нет. Однако, по информации отдела ГО и ЧС администрации Михайловки, в пожаре пострадал 77-летний мужчина. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.