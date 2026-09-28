Волгоградская областная дума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Воробьёва. Парламентарий написал коллегам соответствующее прошение.
Напомним, ранее стало известно, что на выборах в Госдуму по федеральному списку прошли Андрей Бочаров, Евгений Москвичев и Владимир Марченко. Впоследствии губернатор Волгоградской области принял решение отказаться от своего мандата в пользу депутата регионального парламента, ветерана СВО Игоря Воробьёва.
Фото: Волгоградская областная дума