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Политика

В Волгограде облдума рассмотрит просьбу депутата Воробьёва о сложении полномочий

Политика 28.09.2026 11:58
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28.09.2026 11:58


Волгоградская областная дума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Воробьёва. Парламентарий написал коллегам соответствующее прошение.

Напомним, ранее стало известно, что на выборах в Госдуму по федеральному списку прошли Андрей Бочаров, Евгений Москвичев и Владимир Марченко. Впоследствии губернатор Волгоградской области принял решение отказаться от своего мандата в пользу депутата регионального парламента, ветерана СВО Игоря Воробьёва.

Фото: Волгоградская областная дума

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