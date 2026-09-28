Федеральные новости

ВСУ ударили дронами по нефтебазе на Кубани

В ночь на 28 сентября в станице Павловская Краснодарского края ВСУ атаковали дронами нефтебазы. Происшествие зафиксировано в 03:12 на улице Проезжей. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших....