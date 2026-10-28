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Спорт

Волгоградец Прохор Старцев – чемпион мира среди юниоров

Спорт 28.10.2026 07:51
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28.10.2026 07:51


Это не просто личный успех – это важная страница в истории волгоградского бокса. Прохор стал лишь третьим представителем Волгоградской области, который поднялся на пьедестал первенства мира среди юниоров. До него этой высоты достигали двое: Вартан Варданян – серебряный призёр первенства мира 1990 года в Лиме, и Евгений Романов – победитель первенства мира 2004 года в Чеджу. Теперь имя Прохора Старцева стоит в одном ряду с этими именами.

Отдельное слово о наставнике: Сергей Фёдорович Головатенко – теперь уже Заслуженный тренер России. Звание, заработанное золотом ученика, – лучшая оценка многолетней работы в зале.

Поздравляем спортсмена и весь его тренерский штаб: Сергея Головатенко, Алексея Старцева, Рината Нарбекова и Алексея Шабунина!

Поздним вечером в черногорской Будве волгоградец Прохор Старцев выиграл юниорский чемпионат мира по боксу – U19, категория до 80 кг. В финале семнадцатилетний воспитанник Сергея Головатенко был сильнее китайца Йирасили Ашана: судьи отдали победу единогласно, а в одном из раундов наш боксёр и вовсе отправил соперника в нокдаун.

Путь к золоту – пять побед в пяти боях: соперники из Грузии, Казахстана и Узбекистана пали по очереди, а в полуфинале Прохор снова превзошёл немца Дитриха Херманна – знакомого ещё по недавнему первенству Европы. К мировому дебюту волгоградец подошёл в статусе трёхкратного чемпиона Европы и одного из фаворитов весовой категории, где за медали спорили больше тридцати боксёров почти из семидесяти стран.

В Будве Старцев был единственным представителем Волгоградской области в составе российской сборной – и внёс свой вклад в триумф команды: россияне увезли с Адриатики пять золотых и пять серебряных медалей.

Примечательно: титул чемпиона мира Прохор завоевал за несколько недель до собственного совершеннолетия – в начале декабря ему исполнится восемнадцать. Впереди – взрослый ринг.

И осень выдалась историческая на все сто: за одну неделю волгоградский бокс собрал полный комплект наград – серебро взрослого чемпионата России у фроловской Варвары Чеботарёвой, бронзу первенства Европы у николаевской дебютантки Софьи Шершуновой и золото юниорского чемпионата мира у Прохора Старцева. Серебро, бронза, золото – и все наши. Школа, которая умеет воспитывать чемпионов, явно берёт курс на коллекцию: в следующем сезоне недостающих оттенков не останется.

 

Александр Веселовский
Фото: Федерация Бокса России

 

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