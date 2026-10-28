



В Волгоград доставлены святыни из Ташкентской и Узбекистанской епархий. Ковчежцы с частицами мощей святителя Спиридона Тримифунтского и святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, а также икона с частицами мощей святых священномученика Киприана и мученицы Иустины являются почитаемыми святынями.



Многие верующие уже имели возможность приложиться к мощам святых в храмах Волгограда. К святым обращаются с молитвами перед Богом за нас, наших близких, за Отечество, а также в наших житейских нуждах, болезнях и немощах. Однако не все могут посетить храм - есть люди, находящиеся в лечебных и социальных учреждениях. Чтобы поддержать их духовно, священнослужители приносят святыни в больницы, интернаты и пансионаты. Они уже побывали в Волгоградской областной клинической больнице №1, городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25 и Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере.

Священнослужители проводили молебны и беседы с сотрудниками, рассказывая им о святых.



Волгоградская епархия предоставила график следования ковчежцев по медучреждениям.



1. 30 октября 10.30 - 30 октября 12.30: ГУЗ «КБ СМП № 7», г. Волгоград, ул. Казахская, д. 1.

2. 30 октября 13.00 - 30 октября 15.00: ГБССУ СОГПВИ «Волгоградский психоневрологический интернат», г. Волгоград, ул. Криворожская, д. 2 а.

3. 2 ноября 10.30 - 2 ноября 13.15: храм свт. Луки в Волгоградском областном клиническом кардиологическом центре, г. Волгоград, проспект Университетский, д. 106.

4. 2 ноября 13.30 - 2 ноября 15.30: ГБУЗ «Волгоградский областной клинический хоспис», г. Волгоград, ул. Санаторная, д. 30.

5. 5 ноября 12.00 - 5 ноября 14.00: ГУЗ «КБСМП № 15», г. Волгоград, ул. Андижанская, 1а.

6. 9 ноября 11.00 - 9 ноября 13.00: ГУЗ «КБ № 12», г. Волгоград, ул. им. Бажова, 2 а.

7. 9 ноября 13.30 - 10 ноября 11.00: храм св. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Волгограда и ГУЗ «КБ № 5», г. Волгоград, ул. Пельше 2 а.

8. 11 ноября 11.00 - 11 ноября 15.00: храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» и ГУЗ «Клиническая больница № 4», г. Волгоград, ул. Ополченская, 40.

9. 13 ноября 11.00 - 13 ноября 13.30: АНО СО «Пансионат Благодать», г. Волгоград, Волгоград, улица Качинцев, 63.

10. 16 ноября 12.00 - 16 ноября 14.00: ГБУЗ «ЦРБ Дубовского муниципального района», Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Октябрьская, д. 17.

11. 20 ноября 11.00 - 20 ноября 13.00: ГБУЗ «ЦРБ Камышинского муниципального района», Волгоградская область, Камышинский район, село Антиповка, улица Дружбы.