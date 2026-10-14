



В Среднеахтубинском районе стартовало строительство второго этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Как сообщили в администрации Волгоградской области, участок дороги протяженностью почти 10 километров соединит первый этап Третьего пускового комплекса от поселка Третий Решающий и поворота на х. Лебяжья Поляна, движение по которому открыли в декабре 2024 года, с развязкой у Краснослободска. Новый дорожный объект свяжет в итоге Волгоград с Заволжьем.





Дорожный объект станет частью международного транспортного коридора «Север – Юг», который имеет стратегическое значение не только для развития волгоградского региона, но и в целом для страны.

- Это по-настоящему историческое событие. Президент Российской Федерации, несмотря на все трудности, поддержал предложение Волгоградской области, и сегодня мы приступили к работам. Еще раз огромное спасибо Президенту за поддержку, — отметил Андрей Бочаров.





Проект предполагает возведение четырехполосной автодороги, шести мостовых сооружений, укладку 10 водопропускных труб. На его строительство поэтапно направят 14,3 млрд. рублей — для этого регион смог привлечь ресурсы нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорожно-транспортный объект позволит связать воедино уже возведенные мосты через Волгу и Ахтубу, вывести транзитный поток за пределы населенных пунктов Среднеахтубинского района, снизить нагрузку на окружающую среду. Благодаря ему будет создана надежная транспортная связь между автодорогами Поволжья, Центрального, Северо-Кавказского, Южного федерального округов, Республики Казахстан. В целом же мостовой переход будет представлять собой комплекс инженерных сооружений общей протяженностью 38 км.



