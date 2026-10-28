Авиационная опасность сохранялась в Волгоградской области два часа





Вечером 27 октября в Волгоградской области была объявлена авиационная опасность. Сигнал об этом поступил в 20:21.



Экстренные службы предупреждали граждан об угрозе падения взрывных устройств и настоятельно рекомендовали держаться подальше от окон. Угроза сохранялась на протяжении двух часов. В 22:10 был объявлен отбой авиационной опасности.



Напомним, авиационная опасность означает угрозу со стороны пилотируемых вражеских самолётов или вертолётов.



Отметим, беспилотной опасности в регионе ночью не было.