



Арбитражный суд Волгоградской области сегодня, 20 октября, вынес решение по иску АО «Перегрузненское» к ООО «Содружество волгоградских журналистов «ОСТРОВ» – учредителю ИА «Высота 102». В исковых требованиях руководства акционерного общества к информагентству было отказано.

Как сообщалось ранее, в АО «Перегрузненское» обиделись на публикацию «Высоты 102» «Кошмарят! И нет никакой управы» и подали иск к информагентству, а также к одному из жителей села Перегрузное – Василию Кравченко. Истцы требовали признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию АО «Перегрузненское» сведения, указанные в данной статье. Беда простых людей на селе Напомним, поводом для журналистского расследования и подготовки упомянутой публикации послужило обращение жителей Октябрьского района Волгоградской области в редакцию ИА «Высота 102». Селяне были вынуждены разорвать арендные отношения с АО «Перегрузненское» и передать свои паи другой сельхозорганизации. Как рассказывали журналистам люди, к такому решению их побудили несколько обстоятельств. <В частности, в АО «Перегрузненское» отказались пересматривать невысокую арендную плату за пользование наделами селян. Кроме того, люди жаловались, что фермеры поставляли им некачественную сельхозпродукцию. Пайщиков также возмущало бездушное отношение руководства организации к людям, которые всю жизнь отдали тяжелому крестьянскому труду, и отсутствие элементарной помощи в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Однако, после того, как пайщики сменили арендатора, руководство АО «Перегрузненское» закидало селян исками с требованиями возместить им огромные суммы, в том числе в качестве компенсации якобы за упущенную выгоду. При этом ответчиками выступали пенсионеры, страдающие тяжелыми заболеваниями, а также две матери участников СВО, один из которых погиб при защите Родины.

Но уязвимый социальный статус ответчиков не стал препятствием для активных судебных тяжб, которые инициировало АО «Перегрузненское». Происходящее не прошло бесследно для людей, которые вынуждены были отбиваться от претензий АО «Перегрузненское». Некоторые пенсионеры попали в больницу с обострением заболеваний. А один из пайщиков, у которого была выявлена онкология, скончался.

На защиту своей матери, которой также пришел иск с требованием возмещения почти 1 миллиона рублей АО «Перегрузненское», даже приехал из зоны СВО ее сын, который заявил о готовности дойти до Президента, чтобы приструнить бывших арендаторов.

Людей особенно возмущал тот факт, что руководство АО «Перегрузненское» также требовало признания незаконными договоры аренды, которые селяне заключили с АО «Аксайское». Они недоумевали, почему их бывший арендатор посчитал, что пайщики не имеют права распоряжаться своей землей и заявили, что не собираются оставаться в «плену» у опостылевшего арендатора.